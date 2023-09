W środowy poranek, 27 września, w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Urząd Miasta Stalowej Woli, dotycząca programu „Laptop dla ucznia” realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Program ten zakłada, że wszystkie dzieci, które rozpoczęły naukę w czwartej klasie szkoły podstawowej dostaną laptopy. Sprzęt ma służyć do celów edukacyjnych, do rozwijania zainteresowań i pasji oraz podnoszenia kompetencji cyfrowych wśród uczniów. Czwartoklasiści będą mogli korzystać z niego w domu, w szkole oraz we wszystkich miejscach gdzie będzie to potrzebne.

– W naszych szkołach laptopy otrzyma 492 uczniów klas czwartych. Nowoczesne, bardzo dobrej jakości laptopy, które oczywiście mają służyć przede wszystkim do rozwoju edukacyjnego. Coraz więcej programów edukacyjnych, to te, które są wspomagane aplikacjami, to również działania, zadania domowe, które są rozwiązywane w formie elektronicznej ale również dochodzą licencje chociażby Minecraftu w formie edukacyjnej tak aby dzieci przez swoje pasje mogły się również rozwijać pod względem matematycznym, pod względem projektowym – powiedział prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Na konferencji były obecne delegacje uczniów ze wszystkich szkół w Stalowej Woli wraz z dyrekcją. To na ich ręce prezydent oraz poseł Rafał Weber przekazali laptopy życząc im powodzenia w nauce.

– Uśmiech na waszych twarzach jest bezcenny, bo faktycznie otrzymanie na własność laptopa jest powodem do radości. Dla nas, dla polskiego rządu jest to taki bardzo ważny moment ponieważ w sposób ewidentny rozwijamy cyfrowe możliwości nauki. – podsumował Rafał Weber.

Zgodnie z obowiązującą podstawą programową, uczniowie będą mogli korzystać z laptopów na wszystkich lekcjach. Laptopy będą własnością rodziców uczniów. Ich przekazanie nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą lub gminą a rodzicem ucznia.