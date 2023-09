23 września na Rynek w Rozwadowie w towarzystwie husarii, dam, piechoty i armat przybył król Jan III Sobieski. Jego przyjazd był uczczeniem 340. rocznicy bitwy pod Wiedniem i 330. rocznicy lokacji Rozwadowa.

Rozwadów swoje istnienie zawdzięcza właśnie królowi Janowi III Sobieskiemu. W roku 1690 podpisał on przywilej lokacyjny dla Gabriela Rozwadowskiego – założyciela miasta. Nieprzypadkowo w 1990 roku, z okazji 300. rocznicy lokacji miasta, na Rynku w Rozwadowie wzniesiono pomnik tego wybitnego wodza Rzeczypospolitej jako wyraz wdzięczności mieszkańców dla władcy.

– Nareszcie ta historyczna część naszego miasta – Rozwadów, odzyskuje swoje znaczenie. Bardzo się cieszę, że to właśnie tutaj tak ważne inscenizacje mogą mieć miejsce. 340. rocznica Viktorii Wiedeńskiej i 330. rocznica lokacji Rozwadowa, to bardzo ważne wydarzenia. Bitwa pod Wiedniem była istotna dla losów całej Europy i odwróciła losy, jakie mogły ją spotkać. Król Jan III Sobieski i jego żołnierze zatrzymali tę islamską nawałę. Druga rocznica – lokacji Rozwadowa ściśle wiąże się z tym, jak Rozwadów się zmienia z ostatnich latach. To rewitalizacja Rynku, budynku dawnego Sądu Rejonowego, w którym znajduje się Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, budynku Domu Kultury „Sokół” oraz Dworca PKP Rozwadów. Te inwestycje nadają nowy ton wizerunkowi Rozwadowa, Stalowej Woli i całego regionu – mówił na rozwadowskim rynku poseł Rafał Weber.

Nawiązując więc do lokalnej historii i wyjątkowej rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej w ramach wydarzenia Muzeum Regionalne odzwierciedliło i zrekonstruowało w żywej i atrakcyjnej formie dawne obyczaje dworskie, gonitwy husarskie, uroczystą paradę wojsk, pokaz musztry bojowej, dawne tańce, kulinaria, postacie historyczne. A wszystko po to, by przypomnieć uczestnikom podczas żywej lekcji historii, jak barwna i bogata jest nasza historia.

Wszystkie te punkty sobotniego wydarzenia odbyły się z udziałem Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej.

– Jako Polacy nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów, bo to nasz naród zawsze niósł chorągiew utkaną wartościami: Bóg, Honor i Ojczyzna. Zadaniem dla nas, w czasie wielkiego heroizmu obrońców naszych granic, jest mówienie jasno, że Polska i Polacy są narodem wyjątkowym i pięknym. Bądźmy z tego dumni i taką Polskę budujmy – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.