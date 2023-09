– Żłobko-przedszkole w Pysznicy już się buduje, w miesiącu sierpniu podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Jest to firma ze Stalowej Woli, która wykonuje I etap budowy żłobko-przedszkola. Zostanie on zakończony do lipca 2024 roku –informuje Łukasz Bajgierowicz, wójt gminy Pysznica.

Na pierwszy etap składa się stan surowy zamknięty wraz z zagospodarowaniem terenu. – Jeżeli chodzi o drugi etap, który planujemy kontynuować od lipca 2024 roku, jesteśmy w tym momencie na etapie pozyskiwania środków z programu rządowego Maluch na część żłobkową oraz na część przedszkolną z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia – składamy wniosek. Jeżeli te pieniądze zostaną nam przyznane, w przyszłym roku w lipcu chcemy aby rozpoczął się drugi etap, tak aby początkiem 2025 roku, dzieci już mogły uczęszczać do tego żłobko-przedszkola – wyjaśnia Łukasz Bajgierowicz.

Pierwszy etap to wydatek niespełna 11 mln zł z czego 9 mln zł gmina pozyskała z rządowego programu „Polski Ład”, natomiast pozostała część to środki gminy. Kosztorys na całość inwestycji to jest 22 mln zł.

– Jest to priorytetowa inwestycja dla nas ponieważ mieszkańców nam przybywa, mieszkańców młodych, małych dzieci więc te potrzeby na pewno są duże – mówił Łukasz Bajgierowicz.

Nowe żłobko-przedszkole w Pysznicy to ma być budynek parterowy. Obiekt będzie miał płaski dach. Budynek zostanie podzielony tak, aby żłobek i przedszkole mogły funkcjonować niezależnie od siebie.

W budynku żłobko-przedszkola zaprojektowano: dwa oddziały żłobkowe, siedem oddziałów przedszkolnych, kuchnie z zapleczem wraz z szatnią oraz pomieszczeniem gospodarczym, socjalnym i pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym, magazyn konserwatora z zapleczem oraz pomieszczenie personelu sprzątającego z szatnią i pomieszczeniem socjalnym. W części administracyjnej zaprojektowano pokój nauczycielski, gabinety specjalistów i pielęgniarki, szatnie, pomieszczenia socjalne. W budynku będzie też sala wielofunkcyjna z zapleczem magazynowym.

Budynek będzie wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, kanalizacyjną opadową, ogrzewania z źródła zasilanego gazem ziemnym, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, chłodzenia, gazową, elektryczną, fotowoltaiczną, odgromową.

Zagospodarowanie terenu wokół żłobko-przedszkola obejmuje wykonanie: placu zabaw, przyłączy, zewnętrznej instalacji odprowadzającej wody opadowe do szczelnych zbiorników, wiaty śmietnikowej, oświetlenia zewnętrznego, zjazdu z drogi publicznej wraz z budową miejsc postojowych i terenów utwardzonych. Żłobko-przedszkole stanie w Pysznicy przy ul. Krętej (teren dawnego SKR) w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej i stadionu sportowego.

– Na dzień dzisiejszy na terenie gminy Pysznica nie ma żłobka, ani publicznego ani prywatnego, więc to będzie pierwszy żłobek na terenie gminy Pysznica i będzie tam 50 miejsc. Jeżeli chodzi o przedszkole będzie to 175 miejsc. Oprócz tego zostanie oczywiście zachowany przedszkole w Brandwicy oraz punkt przedszkolny w Jastkowicach. Dzięki czemu będziemy mieć w sumie około 250 miejsc przedszkolnych na terenie gminy Pysznica – mówił Łukasz Bajgierowicz.