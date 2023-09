25 września w budynku Urbi Ferro przy ulicy Floriańskiej 1 w Stalowej Woli został oficjalnie otwarty Punkt Doradztwa dla Młodzieży. Punkt czynny jest w godzinach: poniedziałek i piątek od 7:30 do 15:30 oraz we wtorki, środy i czwartki od 10:00 do 18:00.

Punkt powstał w ramach projektu pilotażowego pn. „Czas na Młodych – Wchodzę w to!”, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli, a finansowany przez Ministra Rodziny i Opieki Społecznej. Stalowowolski urząd pracy na realizację tego zadania pozyskał dotacje w kwocie 1,3 mln zł. Adresatami działań informacyjnych są osoby młode w wieku od 18 do 30 roku życia, spośród których 130 osób zostanie zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

– W Polsce powstanie 77 takich punktów doradztwa dla młodzieży, w województwie podkarpackim 4. Poza Stalową Wolą takie punkty powstaną także na terenie powiatów: niżańskiego, tarnobrzeskiego i jasielskiego. My jesteśmy pierwszym punktem, który się uruchamia na terenie województwa podkarpackiego i jednym z niewielu, które już funkcjonują na terenie naszego kraju. Wszystkie te projekty realizowane przez urzędy pracy będą łączyć pewne wspólne założenia, które zostały określone na etapie naboru wniosków o dofinansowanie, natomiast każdy ten punkt będzie realizowany według własnego pomysłu i według własnych założeń urzędu pracy indywidualnie. Pozwoli to przetestować pewne nowe rozwiązania, które przyczynią się do rozwoju możliwości pracy z osobami młodymi, a efekty tych projektów posłużą do wypracowania pewnych systemowych rozwiązań, które będą taką podstawą do uruchomienia takich punktów doradztwa w skali całego kraju – mówiła Zuzanna Przydatek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli.

Objęte projektem osoby będą mogły spotkać się i skonsultować z ekspertami z wielu dziedzin, m.in. z: doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym, psychologiem/terapeutą, psychodietetykiem, specjalistą ds. uzależnień, doradcą mieszkaniowym, radcą prawnym, specjalistą do spraw wizerunku.

W punkcie każda osoba młoda w wieku do 30 lat z terenu powiatu stalowowolskiego, może uzyskać szerokie wsparcie i informację w zakresie m.in. możliwości zatrudnienia, edukacji, zdrowia lub zamieszkania.

Oprócz wspomnianych konsultacji z ekspertami, będą oni mogli również skorzystać z innych form wsparcia, m.in. wynoszącego do 2 tys. zł „Bonu na start”, który będzie można spożytkować np. na zakup roweru, odzieży do pracy, czy dofinansowania kosztów uzyskania prawa jazdy. Część beneficjentów projektu będzie mogła również zostać objęta płatnymi stażami.

– Cała filozofia działania polega na tym, żeby młodym otworzyć możliwości. Musimy dbać o ludzi młodych, musimy otwierać się na ludzi młodych, zatrzymać ich u nas, stwarzać takie im warunki, żeby oni chętnie tu wracali – mówił starosta stalowowolski, Janusz Zarzeczny.