Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nisku o nowe skrzydło wchodzi w ostatnią fazę. Wykonawca skupi się teraz głównie na pracach wykończeniowych. Ten etap pochłonie blisko 10 mln 500 tys. złotych. Władze powiatu liczą, że w kwietniu 2024 roku będzie można przeciąć tradycyjną biało-czerwoną wstęgę.

Oficjalne podpisanie umowy na rozbudowę i przebudowę części Szpitala Powiatowego w Nisku (etap II, część III) z wykonawcą, którym jest firma Acordi z Rzeszowa, odbyło się 25 września.

Jak mówi dyrektor szpitala Paweł Tofil, do wykonania pozostały prace wykończeniowe jak: malowanie, szpachlowanie, wykańczanie łazienek, armatura, osprzęt. Gdy prace zostaną ukończone, oddziały będą czekać już tylko na nowe łóżka.

– Na parterze będą się znajdowały pracownie diagnostyki obrazowej, tutaj ma być USG, kolonoskopia, gastroskopia i chcielibyśmy aby w przyszłości w tym miejscu stanął rezonans magnetyczny. Wyżej będą robione pomieszczenia na potrzeby oddziału wewnętrznego pierwszego i drugiego, jak również ginekologii. Sale będą przestronne, dwu lub trzyosobowe z osobnymi węzłami sanitarnymi – zaznaczył Tofil.

Ostatni etap rozbudowy niżańskiej lecznicy, ma być tym najdroższym. Cała inwestycja realizowana była do tej pory w całości z budżetu powiatu niżańskiego. Choć pieniądze na ostatnią fazę zostały zabezpieczone, to starosta liczy na jakieś wsparcie z zewnątrz

– Ta inwestycja rozbudowy szpitala o nowe skrzydło dotyczące między innymi oddziałów internistycznych, ginekologiczno-położniczych, to ważny etap procesu dostosowania szpitala do dzisiejszych standardów. 10 mln 500 tys. tyle jest zabezpieczonych środków w budżecie powiatu niżańskiego. Mam nadzieję, że uda nam się pozyskać środki, które częściowo zwolnią naszą pulę – starosta niżański Robert Bednarz.

Obecny podczas podpisania umowy wiceminister infrastruktury Rafał Weber, zapewnił, że będzie czynił starania, żeby spełnić nadzieje starosty o dofinansowanie.

– Rozbudowa szpitala w Nisku o nowe skrzydło to potężne zadanie i już teraz możemy widzieć efekty części wykonanych prac. A umowa, która została podpisana spowoduje, że to miejsce będzie przygotowane do przyjęcia i opieki nad pacjentami. Wysiłek finansowy powiatu jest bardzo duży. Chcę, aby ta rozbudowa została wsparta ze środków rządowych. Mam nadzieję, że trochę środków finansowych założonych przez powiat zostanie zastąpionych środkami rządowymi – mówił Weber.

Do tej pory rozbudowa szpitala o nowe skrzydło pochłonęła około 8 mln złotych. Całość inwestycji powinna zamknąć się w 18 mln i zostać ukończona w kwietniu 2024 roku.