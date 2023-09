Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli obchodzi w tym roku 25 urodziny. Świętowanie jubileuszu z udziałem władz państwowych, samorządowych, obecnych i byłych władz szkoły, grona pedagogicznego, uczniów, absolwentów odbyło się w piątek 22 września. Wydarzeniu przyświecały słowa patrona szkoły „Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej”.

– 25 lat to nie jest długi czas, ale można go porównać z istnieniem naszego miasta, które mimo młodego wieku – 85 lat rozwija się i odnosi sukcesy podobnie jak nasze liceum. Decyzja o utworzeniu samorządowego liceum była decyzją bardzo dobrą, śmiałą i wizjonerską. I my właśnie dzisiaj chcemy wszystkim podziękować, wszystkim, którzy wpłynęli na dobry los tej szkoły. Zbudowaliśmy wielką rzecz i my tę rzecz dalej godnie rozwijamy – mówił dyrektor SLO Marek Czopor.

W ciągu tych 25 lat istnienia SLO wykształciło ponad 3,5 tysiąca młodych ludzi. Od 10 lat z rzędu szkoła zdobywa odznakę srebrnej tarczy w ogólnopolskim rankingu Perspektyw. Szkoła dziś to czteroletnie liceum i szkoła mistrzostwa sportowego. To 32 oddziały, blisko 900 uczniów i 90 pracowników. W tym roku szkoła przyjęła prawie 300 uczniów do 10 oddziałów.

– Wchodząc do tej szkoły uderzyło mnie światło i taka dobroć i radość od tych co nas witali, uczniowie umiejący się pięknie zachować, uśmiechnięci, zadowoleni – to mówi samo za siebie. (…) Zwracam się do nauczycieli, jesteście jak latarnie morskie, które wskazują światło, jeżeli nauczyciel zawiedzie w oświecaniu wielu rozbije się o skały, o skały codzienności, o kretowiska złych ludzi. Bądźcie dalej takimi latarniami, bo bez was się rozbiją, ci co ufają, przychodzą, oddają swoje najpiękniejsze lata. A wy uczniowie bądźcie pochodniami. Jan Paweł II zawsze się zwracał do młodych, aby byli pochodniami, też mają świecić, wyposażeni w wiedzę, ale i dobro oraz umiłowanie piękna – mówiła senator RP Janina Sagatowska. – Drodzy chwytajcie dzień, chwytajcie tutaj każdą minutę nauki, każdą lekcję, czerpcie z tej skarbnicy wiedzy, którą jest grono pedagogiczne SLO. Wiem, że nauka jest wymagająca, wymaga cierpliwości, systematyczności, wymaga poświęcenia czasu właśnie po to żeby czegoś się nauczyć. Ale nauka też daje radość, daje satysfakcję, daje frajdę i ten czas spędzony w szkole ponadpodstawowej jest czasem, który później dorosły człowiek wspomina najmilej – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Piątkowe uroczystości odbywały się w hali sportowej SLO, spotkanie rozpoczęło się wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie zaproszeni goście obejrzeli okolicznościowy film dokumentujący historię szkoły.

– 1998 rok to było tak, że tworzyliśmy zespół, to było liceum samorządowe i podstawowa szkoła „jedenastka”. W 1999 roku była reforma systemu i powstały gimnazja. I wtedy pracowaliśmy w takim dużym zespole czyli była „jedenastka”, gimnazjum nr 4 i samorządowe liceum. Jedna dyrekcja była, zastępcy i ja jako dyrektor. I wszystko grało jak należy, mimo że pracy było co niemiara. Zostawiłem tutaj serce i to serce tu jest z wami. Dlaczego ten sukces był taki wyjątkowy? Dlatego, że postawiłem na właściwych ludzi, pracując ze swoją kadrą nauczycielską w podstawowej szkole znałem tych nauczycieli dokładnie tak jak ojciec, bez mała, mimo że byłem młodszy czasami od nich. Chciałem właśnie, aby ta licealna kadra była stworzona z tych pedagogów, nie chciałem nowych nauczycieli z zewnątrz. Przyszło 3-4 osoby, ale oparliśmy się przede wszystkim na naszych wspaniałych nauczycielach. I powiem szczerze nikt mnie nie zawiódł, dlatego dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję, paniom, panom, którzy pracowali od samego początku, stworzyliśmy wspaniały zespół – mówił starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny (pierwszy dyrektor SLO, który funkcję tę sprawował przez ponad 9 lat).

Podkreślił, że nie popiera osób, które narzekają na młodzież, bo ta jego zdaniem od samego początku była wspaniała.

– Ta wyjątkowa szkoła zrodziła się 25 lat temu z miłości do drugiego człowieka i to człowieka wyjątkowego, bo człowieka młodego, człowieka przed którym stoi całe życie. W imieniu samorządu miasta Stalowej Woli chciałbym wyrazić największą dumę, że miasto Stalowa Wola ma taką szkołę, że ma tak wspaniałych nauczycieli, wychowawców. (…) Sukces tej szkoły, jest sukcesem fundamentu, który państwo położyliście wspólnie 25 lat temu, opartego na wysokim standardzie, fundamentu opartego na miłości, na pięknie. Za to serdecznie dziękuję, bo wykonaliście państwo, w krótkim okresie, bo 25 lat na organizm szkolny jest to naprawdę czas krótki, rzecz wielką, która chociażby w osobach tych 3,5 tys. absolwentów świadczy dzisiaj o mieście Stalowa Wola, o państwa przygotowaniu, zaangażowaniu na rzecz drugiego człowieka. I druga wartość, drugi fundament tej szkoły to oczywiście uczniowie, uczniowie zaangażowani, nieobojętni – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Włodarz miasta z okazji jubileuszu ćwierćwiecza Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego na ręce dyrektora Marka Czopora przekazał czek na 25 tys. zł na doposażenie pracowni tematycznych.