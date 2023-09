– Wiadomość, na którą Charzewice, jednostka OSP czekała od dłuższego czasu i trzeba powiedzieć, że było to olbrzymie marzenie zarówno druhów starszych, jak i dzieci, młodzieży, osób zaangażowanych w to aby Ochotnicza Straż Pożarna w Charzewicach żyła, aby tutaj były formowane te najpiękniejsze postawy miłości do drugiego człowieka, aby tutaj proces wychowania, proces służby na rzecz drugiego człowieka mógł rozwijać się jak najlepiej. Trzeba powiedzieć, że jednostka OSP Charzewice w ostatnich latach dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu prezesa Mateusza Wiśniewskiego, całego zarządu i wszystkich jej członków rozwinęła się w sposób niesamowity – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Podkreślał, że to czym m.in. zachwyca jednostka to jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

Symboliczny czek z kwotą opiewająca na 2,7 mln zł na ręce Młodzieżowej i Dziecięcej Drużyny Pożarniczej w imieniu premiera Mateusza Morawickiego przekazali senator RP Janina Sagatowska i wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

– Podziwiam jaką macie wielką charyzmę i osobowość, że do was przychodzą dzieci, młodzież. Rodzice wam ich powierzają, ale dlatego, że wiedzą, że szkoła strażacka, szkoła druhów to jest wielka szkoła odpowiedzialności, uczenia pracy, konsekwencji w działaniu, poświęcenia dla drugiego człowieka. A czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci. (…) Tylko silna Polska, bogata takimi obywatelami jak wy, takimi dziećmi, młodzieżą jak tu wychowamy zdoła się obronić przed tymi, którzy jej źle życzą – mówiła senator RP Janina Sagatowska.

– Na inwestycję w rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach należy patrzeć w związku z trzema funkcjami, które przez OSP są wypełniane. Pierwsza to poprawa bezpieczeństwa, tego szeroko pojętego bezpieczeństwa. Ktoś mógłby się zastanawiać po co OSP w mieście, skoro są doskonali strażacy zawodowi, a jednak OSP w Charzewicach w poprzednim roku miało 218 wyjazdów. To ogrom pracy, ogrom obowiązków, ogrom dobrych rzeczy, które tutaj przez druhny i druhów były czynione. Po prostu jesteście potrzebni, cieszymy się z tego, że możemy na was liczyć, że wszystkie zadania, które są na was nakładane, są wykonywane, realizowane. Inwestowanie w to, abyście mieli jeszcze lepsze warunki do rozwoju, do służby jest naszą powinnością i naszym obowiązkiem. Kolejna funkcja to kształtowanie młodego pokolenia. W ramach OSP dzieciaki nabierają pewnej ogłady, odpowiedzialności. To tutaj uczą się postaw, które są później w życiu dorosłym potrzebne i wskazane. I ta trzecia funkcja to integracja całego osiedla. I to właśnie skłoniło nas do tego aby przyznać dotację w wysokości 2,7 mln zł, bo wiemy, że te środki zostaną bardzo dobrze zainwestowane – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.