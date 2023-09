Pół wieku istnienia świętował Rodzinny Ogród Działkowy Krokus w Stalowej Woli. Był puchar, życzenia, gratulacje, dyplomy i wyróżnienia, a także rodzinna działkowa biesiada. – Początki ogrodu były trudne, ale dziś nasz Krokus kwitnie – powiedziała „Sztafecie” jego prezes Teresa Zaręba.

Krokus to jeden z najmniejszych ogrodów w Stalowej Woli – liczy 202 działki, a jego początki sięgają 1972 r., gdy zaczęto go tworzyć pod egidą Miejskiego Zarządu Ogrodów Działkowych. Nie był wtedy ogrodzony (bywało, że przechadzały się po nim krowy), nie było otaczających go dziś wałów, a już w 1974 r. ogród zalał wylew pobliskiego Sanu, niszcząc m.in. zgromadzone przez działkowców materiały budowlane. Kolejna powódź przyszła w 1980 r., kompletnie dewastując ogród – w tym też roku podjęto decyzję o budowie wałów. Z czasem powstało też ogrodzenie i bramy, kupiono dom działkowca, a w ubiegłym roku rozpoczęto elektryfikację Krokusa.

– Chciałbym serdecznie państwu podziękować i pogratulować, że tą wspaniałą pasją, którą realizujecie właśnie na ogrodach działkowych, dokonujecie pięknej zmiany wokół siebie, ale również współtworzycie piękne, zielone, ekologiczne miasto Stalowa Wola. Idąc tu mogłem zobaczyć, jak dzisiaj wspaniale wyglądają państwa działki, jak są przepięknie uporządkowane, uprawniane. Wielkie gratulacje za to, jak państwo dbają o ten zielony kawałek swojego życia, a tym samym i Stalowej Woli – mówił obecny na jubileuszu prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny.

Przekazał też symboliczny czek na 2 tys. zł na zakup stołów, ław i innego sprzętu. Zapewnił również, iż miasto dalej wspierać będzie finansowo ogrody działkowe w Stalowej Woli, a w 2024 r. naliczenie na jedną działkę będzie jeszcze wyższe.

Gratulacje społeczności Krokusa złożył również Marcin Pszonka wiceprezes komisarycznych okręgowych władz Polskiego Związku Działkowców w Rzeszowie.

– Ogrody działkowe to przede wszystkim ludzie, którzy je tworzą i tak pięknie uprawiają, którzy sercem i pracą przekazują kolejnym pokoleniom tradycje ogrodnictwa działkowego. Życzę państwu, żeby każdy dzień spędzony na działce była dla was przyjemny, żeby wasza praca nigdy nie szła na marne – powiedział.

Zebranym gratulował również starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, który – jak przyznał – od półtora roku jest działkowcem Krokusa.

– Żeby uprawiać działkę, to przede wszystkim trzeba kochać ziemię i cieszyć się tym, co dzięki pracy na niej rośnie, dojrzewa, owocuje – podkreślił starosta. Przyznał, że na razie jego działka „jest taka sobie”, że słabo obrodziły pomidory, ale gdy przejdzie na emeryturę, to na pewno poświęci jej więcej czasu.

Starosta zapowiedział też, że powiat przekaże do miasta 20 tys. zł, które stąd trafią do Krokusa, jako środki na dokończenie elektryfikacji ogrodu. A ta rozpoczęła się w 2022 r. – obecnie podłączonych jest już 120 działek. Na tę inwestycję ogród otrzymał z miasta 67 tys. zł, a z PZD w Rzeszowie – 75 tys. zł. Jej całkowity koszt to z kolei 360 tys. zł. (w tym ok. 1800 zł od działkowca, który chciał się podłączyć).

Podczas jubileuszu wyróżniono trzy najpiękniejsze działki: Mirosławy i Tomasza Trzeciaków, Janusza Chabika i Karoliny Burek. Były też dyplomy dla działkowców-weteranów, którzy od 50 lat są w Krokusie. Otrzymali je: Genowefa i Stefan Bednarzowie, Zofia i Zygmunt Biernatowie, Stefania Hart, Danuta Kaplita, Czesława Wójcik, Zygmunt Olędzki, Teresa Czekała, Stefania Makarewicz, Krystyna i Kazimierz Szymańscy, Bogumiła i Włodzimierz Łuba.

– Raz jeszcze serdecznie dziękuję wszystkim działkowcom Krokusa za ich pracę, a pani skarbnik zarządu Marii Kiełb za pomoc w zorganizowaniu jubileuszu – mówi „Sztafecie” prezes Teresa Zaręba.