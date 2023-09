Ugrupowania tworzące tzw. pakt senacki nie straciły swego kandydata do Senatu w naszym okręgu wyborczym nr 54 (powiaty stalowowolski, niżański, leżajski, tarnobrzeski i Tarnobrzeg jako miasto na prawach powiatu). Państwowa Komisja Wyborcza ostatecznie uwzględniła ich odwołanie od odmownej decyzji Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie.

Przypomnijmy: pakt senacki to wyborczy sojusz Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050) oraz Nowej Lewicy. W każdym ze 100 okręgów do Senatu wystawia on po jednym wspólnym kandydacie. W naszym okręgu pierwotnie miała to być związana z Konfederacją Małgorzata Zych z Tarnobrzega rekomendowana przez PSL. Utraciła jednak poparcie ludowców, a ci w ostatniej chwili, 6 września, zgłosili kandydaturę samorządowca i społecznika Pawła Bartoszka z Wrzaw w gminie Gorzyce.

8 września Okręgowa Komisja Wyborcza w Rzeszowie odmówiła jednak jej rejestracji, jako powód podając brak odręcznego podpisu pełnomocnika komitetu wyborczego pod tą kandydaturą – zamiast tego przesłano jego podpis elektroniczny.

– Jest to działanie niezrozumiałe. Pod kandydaturą pana Pawła Bartoszka została złożona wystarczająca liczba podpisów. Został złożony też podpis elektroniczny, który uważamy, powinien być przyjęty. I powinno to skutkować przyjęciem zgłoszenia i rejestracji naszego kandydata — mówił rzecznik PSL Miłosz Motyka. Zapowiedział też odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej. A ta 12 września podjęła uchwałę, w której postanowiła „uznać odwołanie za zasadne”. Ta decyzja jest już ostateczna.

Tym samym w naszym okręgu wyborczym do Senatu kandydują trzy osoby: Janina Sagatowska (PiS), Artur Burak (Konfederacja) i Paweł Bartoszek (Trzecia Droga). Na karcie wyborczej ich nazwiska umieszczone będą w kolejności alfabetycznej: Bartoszek, Burak, Sagatowska.