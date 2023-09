W połowie września 2023 roku w Pysznicy, odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu MAN dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Całkowity koszt ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego to 1 280 000 zł! Z czego: 525 000 zł to środki z KSRG (Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy), 500 000 zł to środki z budżetu gminy Pysznica, 100 000 zł to środki z budżetu powiatu stalowowolskiego, 100 000 zł to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 55 000 zł to środki własne OSP Pysznica (w tym środki pozyskane od sponsorów).

W uroczystości udział wzięli m.in. Senator RP Janina Sagatowska, dh. Grzegorz Idec – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Stalowej Woli st. bryg. Leszek Zieliński, Wójt Gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz.