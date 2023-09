W Stalowej Woli odbył się pierwszy na Podkarpaciu Wojewódzki Sejmik Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Inicjatywa, która będzie prawdopodobnie wydarzeniem cyklicznym, była okazją do wymiany doświadczeń, zapoznania się z obowiązującymi przepisami, a przede wszystkim była okazją do wzajemnej integracji.

Sejmik zorganizowano 16 września w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pojawiło się na nim 59 Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z 20 powiatów województwa podkarpackiego, w tym z powiatu stalowowolskiego: Zbydniów, Jastkowice, Skowierzyn, Stalowa Wola – Charzewice.

– Te sejmiki zaczęły się tworzyć w kraju, więc i my podjęliśmy tę rękawicę, żeby zgromadzić tutaj przedstawicieli drużyn na tym dużym wydarzeniu i posłuchać prelegentów, którzy będą przedstawiali możliwości działania z drużynami. Drużyn w województwie mamy około 650, tak więc na sejmiku jest ich jedynie część – mówił Jan Pac, prezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podkarpackiego.

Za organizację wydarzenia odpowiada, oprócz wojewódzkiego oddziału OSP, Ochotnicza Straż Pożarna Stalowa Wola – Charzewice, przy współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli.

– Pomysł na sejmik zrodził się na początku roku. Ma na celu próbę połączenia drużyn, próbę sprawdzenia tego, jak działają drużyny, wymianę poglądów, doświadczeń, bo różne jednostki OSP różnie realizują swoje zadania odnośnie drużyn młodzieżowych i dziecięcych. Myślę, że porozmawiamy o tym w czasie sejmiku i ustalimy, w którą stronę powinny iść działania z tym związane. Wiemy, że idzie to w dobrą stronę, ale chcemy żeby szło w jeszcze lepszą. To wszystko robimy dla nich, oni są przyszłością wszystkich jednostek, czy to OSP, czy PSP. Myślę, że wymiana doświadczeń i poglądów stanowi dobrą podwalinę do stworzenia później fachowej kadry – mówił Mateusz Wiśniewski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach.

O czym konkretnie była mowa na pierwszym sejmiku? Tematy dotyczyły głównie podstaw prawnych tworzenia i funkcjonowania DDP i MDP w OSP, tego jak pracować z drużynami, jak zdobywać środki finansowe. Najważniejszym aspektem była natomiast wymiana doświadczeń i poglądów. Odbył się również pokaz tego jak powinny wyglądać halowe zawody dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Jak mówią organizatorzy, w planach jest kolejna edycja wydarzenia.

– Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, a zależy to od tej młodzieży, która tutaj jest zgromadzona, jakie zechcą tematy żeby były poruszane na takich sejmikach, czego chcą się dowiedzieć. Wiadomo, że działanie w tego typu drużynach jest ograniczone wiekowo, część tych osób wstępuje później do OSP, a przychodzą nowi, którzy muszą zapoznać się od początku z działalnością i możliwościami Dziecięcych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Zmieniają się też opiekunowie, są więc nowości, a i życie przynosi nowe rozwiązania, dlatego takie sejmiki powinny odbywać się co jakiś czas na nowo – zaznaczył Jan Pac.