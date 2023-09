Z okazji przypadającej w tym roku 340. rocznicy bitwy pod Wiedniem, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza na wyjątkowe wydarzenie pn. „Jan III Sobieski na Rynku w Rozwadowie”. Event odbędzie się na rozwadowskim Rynku z udziałem m.in. Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej.

Będzie to niepowtarzalna okazja, by poznać dawne umundurowanie, broń, zwyczaje oraz warunki, w jakich funkcjonowało wojsko. Na uczestników czeka wiele ciekawych działań: inscenizacja wjazdu króla do Rozwadowa, obozowisko wojskowe z XVII wieku, parady, pokazy i prezentacje związane z wojskowością epoki Sobieskiego, a także atrakcje dla dzieci i degustacja potraw dworskich.

Wydarzenie odbędzie się 23 września w godzinach 15-19.