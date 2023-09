Wyrwij się z miasta i spędź przyjemny, ciepły weekend w Magicznych Ogrodach! Odkryj sekrety czarodzieja Zorana 23 i 24.09. Zobacz poruszające rodzinne widowisko i weź udział w ciekawych grach. Czeka rozrywka dla małych i dużych! Naładuj z nami baterie w te piękne, złote dni!

Dołącz do wyjątkowego wydarzenia i “Odkryj tajemnice Zorana!” w weekend 23 i 24 września. Przygotuj się na niezwykłe doświadczenia! Zrobi Ci się ciepło na sercu z wielu powodów! Serdeczna atmosfera, spotkania z przemiłymi bohaterami, a do tego fantastyczna pogoda… W ten weekend czeka inspirujący spektakl dla całej rodziny! Dzięki niemu poczujesz wzruszenie i poznasz historię Magicznych Ogrodów. Przeżywaj ten czas wspólnie z dzieckiem, świadomie i radośnie, a z pewnością zbudujesz z nim głębszą więź!

Ciesz się letnimi chwilami i gorącymi atrakcjami!

Co jeszcze czeka? Mnóstwo frajdy w tematycznych krainach… Poczuj ich pozytywną energię! O każdej równej godzinie do wspólnej zabawy zaproszą Cię mieszkańcy Magicznych Ogrodów – Bulwiaki, Wróżki, Krasnoludy i Mordole. Przygotowane przez nich gry sprawią, że się uśmiechniesz! I zechcesz zamieszkać w tym urokliwym miejscu, by móc codziennie cieszyć się beztroską zabawą z najbliższymi! Skorzystaj i przyjedź, bo to już ostatnie tak ciepłe dni w tym sezonie! A gwarantujemy, że dla takiej energii zechcesz do nas wrócić!

Wyrwij się z miasta i baw jak dziecko!

Nie czekaj dłużej! Wybierz się do janowieckiego parku tematycznego w ten weekend i ciesz się chwilą, oglądając niezwykłe przygody Zorana… Ogrzej swoje serce w ciepłych promieniach złocistego Słońca i gorących uściskach baśniowych przyjaciół! Spędź aktywny i bardzo radosny czas w Magicznych Ogrodach. Czekamy 23 i 24 września!

