Poradnia Medycyny Paliatywnej od sierpnia br. funkcjonuje w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ulicy Kwiatkowskiego w Stalowej Woli. Po otwarciu sąsiadującego z Ambulatorium hospicjum, poradnia zostanie przeniesiona do nowego budynku. Uruchomienie hospicjum planowane jest końcem I kwartału 2024 roku. Prace budowalne i wykończeniowe na obiekcie mają się zakończyć jeszcze w tym roku. Później ruszy proces wyposażania placówki.

Do Poradni Medycyny Paliatywnej mogą zgłosić się osoby na różnym etapie leczenia onkologicznego. Takie, które zakończyły leczenie przyczynowe, ponieważ wyczerpane zostały możliwości terapeutyczne oferowane przez onkologów, są w trakcie aktywnego leczenia onkologicznego (chemioterpia, radioterapia, immunoterpia) i odczuwają skutki uboczne prowadzonej terapii, nie zostały zakwalifikowane do leczenia onkologicznego z uwagi na zły stan ogólny lub zaawansowanie procesu nowotworowego, dla których leczenie objawowe jest jedyną możliwą formą leczenia.

– Pomimo, że otwarcie hospicjum, Poradni Medycyny Paliatywnej jest w tym nowym budynku zaplanowane na koniec I kwartału 2024 roku, to wyprzedzamy te działania, aby już świadczyć usługi z medycyny paliatywnej. Od sierpnia w Ambulatorium działa Poradnia Medycyny Paliatywnej – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Poradnia jest czynna od poniedziałku do środy, rejestracja do poradni odbywa się osobiście i telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 7-18 (tel.15 8135465). Wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego, onkologa lub od lekarza przy wypisie ze szpitala.

– Co do opieki paliatywnej, jest to wysokospecjalistyczna opieka, która należy się pacjentom nie tylko w terminalnym okresie choroby nowotworowej, nie tylko w momencie odchodzenia. Naszą opieką obejmujemy także pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego i takich też pacjentów zapraszamy do naszej poradni – mówiła dr Aneta Słowik, onkolog kliniczny, specjalistka medycyny paliatywnej.

Planowane do uruchomienia końcem I kwartału 2024 roku hospicjum zlokalizowane jest przy ulicy Kwiatkowskiego w sąsiedztwie Ambulatorium. W ramach zadania powstaje placówka na 30 łóżek z możliwością rozbudowy. Każdy z pokoi będzie miał osobną łazienkę. W obiekcie znajdą się też m.in. pomieszczenia dla rodzin pensjonariuszy, stołówka, jadalnia, pokoje zabiegowe i rehabilitacyjne. Nie zabraknie także kaplicy. W ramach tego projektu powstaje także przychodnia Poradni Medycyny Paliatywnej, która będzie się znajdowała od frontu, od ulicy Kwiatkowskiego. Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu w tym parking dla samochodów osobowych, drogi wewnętrzne oraz zieleń.

– Prace są już bardzo zaawansowane. W ostatnim czasie zostały wykonane tynki, zakończono wylewki pod układanie specjalnych wykładzin PCV. W 90 proc. zakończone są prace wentylacyjne. Dodatkowo mocno zaawansowane są prace związane z branżą elektryczną, instalacjami hydraulicznymi. Zakończyły się prace związane z montażem instalacji gazów medycznych, które są instalowane na wysokości łóżek pacjentów. Ponadto trwają prace montażowe związane z systemem przenoszenia chorych, tak aby system transportowy z łózka do łazienki odbywał się w sposób jak najbardziej bezpieczny, a również nie obciążający pracowników hospicjum. Wykonywane są prace związane z systemem odnawialnych źródeł energii. Wykonywane są również tarasy, patio, podjazdy, prace brukarskie, instalacyjne – wyliczał prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej będzie funkcjonowało w ramach Ambulatorium, natomiast będzie to oddzielny, wyspecjalizowany pion. – Jest to podyktowane kwestiami dużego już doświadczenia Ambulatorium chociażby w uzyskiwaniu kontraktu, ale również wiąże się z obniżeniem pewnych kosztów zarządczych – mówił włodarz miasta.