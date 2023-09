250 zawodniczek i zawodników stanęło na starcie biegu głównego 11. Stalowej Dychy. Wśród mężczyzn najszybciej 10 km trasę pokonał Kamil Walczyk z Makowa, a wśród kobiet, Katarzyna Albrycht z Krościenka Wyżnego. Po raz drugi z rzędu impreza była memoriałem Bogdana Dziuby.

W poprzednich 10 edycjach, start i meta „Stalowej Dychy” zlokalizowane były na placu Piłsudskiego. W tym roku z uwagi na uroczystości z okazji 85-lecia Huty Stalowa Wola, jakie odbywały 16 września przed Miejskim Domem Kultury, organizatorzy imprezy biegowej zmuszeni zostali do wytyczenia nowej trasy, a także znalezienia odpowiedniego lokum na biuro zawodów i pomieszczeń socjalnych dla uczestników biegu.

I znaleźli takie miejsca. Na terenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej odbywały się „Biegi Nadziei Olimpijskich” dla dzieci, bieg główny na dystansie 10 km rozpoczął się na ul. Hutniczej w pobliżu Zespołu Szkół nr 1 im. W.Sikorskiego, następnie jego uczestnicy skręcili w prawo w ul. Ofiar Katynia, później biegli ul. Kwiatkowskiego, ul. Orzeszkową i ponownie ul. Ofiar Katynia. Po pokonaniu trzech pętli, finiszowali przed bramą wjazdową do PCPN.

Czują się u nas jak u siebie w domu

Od początku, od startu do mety prowadził Kamil Walczyk. Już po zapoznaniu się z listą zawodników, wiadomo było, że jednym z głównych faworytów do zwycięstwa będzie 36-letni biegacz z Makowa (gm. Skaryszew, powiat radomski). Kilka dni wcześniej popisał się nie lada wyczynem podczas 14. Festiwalu Biegowego w Piwnicznej Zdroju. Pierwszego dnia wygrał bieg nocny na 7 km, drugiego triumfował w biegu ulicznym na 10 km, a na zakończenie imprezy zwyciężył w półmaratonie. A poza tym zawodnikowi z Makowa służy stalowowolski klimat. Wygrywał „Stalową Dychę” w roku 2020 i 2021.

W Stalowej Woli Walczyk walczył w zasadzie tylko z lejącym z nieba żarem i ze samym sobą. Samotnie wbiegł w Hutniczą z Ofiar Katynia i kiedy minął linię mety nie było nawet widać po nim wielkiego zmęczenia. 22 sekundy za nim zameldował się Michał Wojciechowski z Tarnobrzega, a trzeci na mecie był, ze stratą 48 sekund do zwycięzcy, Michał Żuchowski z Lublina, reprezentujący RLTL Optima Radom.

Na 28. pozycji ukończyła zmagania najlepsza z pań – zwyciężczyni „Stalowej Dychy” sprzed roki sprzed dwóch lat, Katarzyna Albrycht z Krościenka Wyżnego. W ubiegłym roku wygrała czasem 36:36, w tym roku pobiegła nieco wolniej – 37:30. Miejsce drugie wśród kobiet zajęła Dominika Łukasiewicz z Nadiru Jędrzejów/Dobrze-biec (38:23), a trzecie Marta Prajzner z Krościenka Wyżnego (38:41).

Biegali nie tylko po medale, ale też po… żelki

Przed biegiem głównym odbywały się „Biegi Nadziei Olimpijskich” – dzieci rywalizowały na dystansach 200 i 300 m. Dodatkową atrakcją imprezy był „Wawel Truck” – czyli interaktywna ciężarówka załadowana po dach smakołykami, która jeździ po Polsce, serwując odwiedzającym ją słodkie zabawy ze słodyczami w roli głównej!

W magicznym wnętrzu trucka każde dziecko mogło spróbować swoich sił w animowanych grach zręcznościowych, a także zrobić dobry uczynek dla przyrody, poznać tajniki produkcji czekolady podczas zjazdu wirtualnym rollercoasterem oraz dowiedzieć się różnych ciekawostek o produkcji słodyczy w „Wawelu”.

Całość zabawy w „Wawel Trucku” zwieńczyło wejście do strefy Królestwa Dobrego Smaku, w której można było komponować – i oczywiście zabrać ze sobą – mix ulubionych słodyczy oraz otrzymać paczkę Żelków Travelków.

Pucharów, pieniędzy i nagród pod dostatkiem!

Każdy uczestnik biegu głównego otrzymał torbę sportową z logiem imprezy oraz pamiątkowy medal. Do trzech najlepszych zawodników (oddzielnie kobiety i mężczyźni) trafiły puchary i nagrody pieniężne, odpowiedni: 500, 400 i 300 zł.

Również najlepsi zawodnicy i zawodniczki poszczególnych kategorii wiekowych otrzymali puchary i nagrody pieniężne: 200, 150 i 100 zł.

Ponadto prowadzone były klasyfikację; „Najszybszy Polak” (zwycięzca biegu Kamil Walczyk) i „Najszybsza Polka” (Katarzyna Albrycht) (nagrody po 300 zł). Nagrodę rzeczową odebrali również: najstarszy zawodnik biegu – Adam Szymański (rocznik 1949) oraz trzy najlepsze zawodniczki i trzech najlepszych zawodników powiatu stalowowolskiego: Dominika Szymańska, Barbara Skrzypczak, Monika Rychlak oraz Dawid Sobiło, Paweł Krupa, Karol Kosiorowski.

Na mecie medale wszystkim kończącym bieg zawodnikom wręczała Rodzina nieodżałowanej pamięci Bogdana Dziuby, małżonak Danuta oraz dzieci: Julia, Michał i Wiktor. Dziękujemy Danusi (żonie Bogdana) oraz Julii, Michałowi i Wiktorowi (dzieciom Bogdana) za to, że byli z nami.

Wyniki

Bieg główny, 10 km

Kobiety: 1. Katarzyna Albrycht (Krościenko Wyżne) – 37:30, 2 Dominika Łukasiewicz (Nadir Jędrzejów/Dobrze-biec) – 38:23, 3. Marta Prajzner (KrościenkO Wyżne) – 38:41, 4. Anna Pawlikowska (Czarnecki Run Team Kielce) – 38:45, 5. Dominika Szymańska (KKL Stal Stalowa Wola) – 41:22, 6. Monika Bauer (Zaczernie) – 41:38, 7. Ewelina Cielak (Dębica) – 42:15, 8. Barbara Zięba (Ryglice sekcja biegowa/Szynwałd) – 42:30, 9. Dominika Mazur (Vasia Team Lublin) – 43:57, 10. Barbara Skrzypczak (SKB Stalowa Wola) – 44:19.

Mężczyźni: 1. Kamil Walczyk (Maków) – 32:09, 2. Michał Wojciechowski (Witar Tarnobrzeg) – 32:35, 3. Michał Żuchowski (RLTL Optima Radom) – 33:24, 4. Jakub Molczyk (Niwka) – 33:24, 5. Marcin Nowak (SKB Stalowa Wola) – 34:24, Krzysztof Majka (Sii Running Team Rzeszów) – 34:34, 6. Marek Wołoszyn (DSI Underground) – 35:40, 7. Damian Bernat (Czarnecki Run Team Bliżyn) – 35:50, 8. Michał Adamus (Rytro) – 35:52, 9. Tomasz Łeptuch (SKB Stalowa Wola) – 35:52, 10. Grzegorz Czyż (Grupa Azoty Automatyka Tarnów) – 35:58.

Kategorie wiekowe

Kobiety, K 16-29: 1. Dominika Szymańska (KKL Stal Stalowa Wola) – 41:22, 2. Monika Bauer (Zaczernie) – 41:38, 3. Dominika Mazur (Vasia Team Lublin) – 43:57. K 30-39: 1. Anna Pawlikowska (Czarnecki Run Team Kielce) – 38:45, 2. Ewelina Cielak (Dębica) – 42:15, 3. Barbara Zięba (Ryglice sekcja biegowa/Szynwałd) – 42:30. K 40-49: 1. Barbara Skrzypczak (SKB Stalowa Wola) – 44:19, 2. Monika Rychlak (SKB Stalowa Wola/Pysznica) – 45:34, 3. Gertruda Siembida (Lebioda Running Team Stalowa Wola) – 45:44. K 50-59: 1. Barbara Ferenc (Rzeszów) – 48:53, 2. Maria Wielgosz – 58:37, 3. Katarzyna Galińska (obie SKB Stalowa Wola) – 1:01,30. K +60: 1. Barbara Paczos (Stal Mielec Masters) – 56:39.

Mężczyźni, M 16-29: 1. 4. Jakub Molczyk (Niwka) – 33:24, 2. Dawid Sobiło (Pysznica) – 36:50, 3. Mateusz Durtka (Witar Tarnobrzeg) – 37:05. M 30-39: 1. Marek Wołoszyn (DSI Underground) – 35:40, 2. 7. Damian Bernat (Czarnecki Run Team Bliżyn) – 35:50, 3. Maciej Hasiak (SKB Stalowa Wola/Hucisko) – 36:21. M 40-49: 1. Marcin Nowak (SKB Stalowa Wola) – 34:24, 2. Krzysztof Majka (Sii Running Team Rzeszów) – 34:34, 3. Michał Adamus (Rytro) – 35:52. M 50-59: 1. Grzegorz Czyż (Tarnów) – 35:58, 2. Dariusz Furtak (Czarnecki Run Team Kielce) – 37:40, 3. Paweł Molczyk (Radłów) – 39:13. M 60-69: 1. Ryszard Dryps (Nowosarzyńska Grupa Biegowa) – 39:53, 2. Tomasz Laska (Zawichost Biega) – 43:58, 3. Antoni Tarza (Ekipa z Tarnowa/Zgłobice) – 45:36. M +70: 1. Zygmunt Rutkowski (Zmitek Team Nowa Dęba) – 48:40, 2. Wojciech Wenerski (Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe) – 50:15, 3. Adam Szymański (SKB Stalowa Wola) – 51:37.