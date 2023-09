Pragnąc uczcić zasłużonego dla rudnickiej sekcji szachowej – śp. Jana Gietkę, jego koledzy szachiści zorganizowali w 1990 roku pierwszy memoriał szachowy jego imienia. W tym roku odbyła się 33. edycja turnieju, która zgromadziła 133 zawodników w wieku od 4 do 85 lat.

Jan Gietka był wielkim patriotą. W latach 80-tych założył rudnicką „Solidarność”. Został pierwszym jej przewodniczącym. Największą jego pasją były szachy.

To Jan Gietka założył sekcję szachową w Orle Rudnik i przez długie lata był jej kierownikiem i pierwszym trenerem. Był także założycielem pierwszej szkółki szachowej pod nazwą „Studium Wiedzy o Szachach”. Jej zadaniem było uczenie zasad i doskonalenie umiejętności gry w szachy wśród dzieci i młodzieży oraz przygotowanie rudnickiej drużyny do gry w lidze. W niedługim czasie szkółka stała się ulubionym miejscem spotkań dzieci i starszych. Jan Gietka za wyniki sportowe i osiągnięcia w pracy szkoleniowej z młodzieżą został odznaczony Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Związku Szachowego. Pełnił funkcję wiceprezesa Okręgowego Związku Szachowego w Tarnobrzegu ds. Młodzieży.

Jan Gietka rozpropagował również królewską grę w miejscu swojej pracy. Z jego inicjatywy pracownicy zaczęli popołudniami okupować zakładową świetlicę po to, by pograć w szachy. Jako zawodnik MKS Orzeł Rudnik uczestniczył w wielu turniejach organizowanych w całej Polsce. Z drużyną Orła zdobył dwukrotnie tytuł mistrza województwa tarnobrzeskiego.

Zabrakło miejsc przy szachownicach

Chętnych do wzięcia udziału w tegorocznych zawodach było dużo więcej, niż zakładali organizatorzy, dlatego też już osiem dni przed rozpoczęciem turnieju, zostały zamknięte listy startowe. W tegorocznym memoriale po raz pierwszy wzięła udział dwójka przedszkolaków z Jastkowic: Zuzia Sobieraj i Józio Krawiec oraz dwójka absolwentów Punktu Przedszkolnego w Pysznicy: Adaś Zieliński i Kuba Sołek. Dla każdego z nich udział w wymagającym, wielu rundowym turnieju (rozgrywki toczyły się od godz. 10 do godz. 17) był z pewnością ogromnym wyzwaniem. Słowa podziękowania należą się Anicie Gietce – córce Jana Gietki, która przygotowała maluszki do tych zawodów.

„Sikorzak” areną szachowych zmagań

Tegoroczny memoriał Jana Gietki odbywał się w trzech salach historycznego, liczącego 115 lat budynku Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego. Organizatorami turnieju byli: Stowarzyszenie im. Jana Gietki, któremu od lat prezesuje Danuta Kacprzyk, starosta powiatu niżańskiego Robert Bednarz, Piotr Potocki – dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem, a gospodarzem Edward Wołoszyn – dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem. Memoriał rozpoczął się od modlitwy i złożenia kwiatów na grobie Jana Gietki, którą poprowadził ks. Andrzej Łach. Turniej sędziowali: Marian Bysiewicz (sędzia główny) oraz Bolesław Ziółkowski i Kaja Kacprzyk, wnuczka Jana Gietki. W zawodach obowiązywał system szwajcarski; 9 rund, czas 12 + 2 sek. na ruch dla każdego zawodnika.

Medale, puchary oraz żurek i pączki

Gościem memoriału był wicestarosta powiatu niżańskiego Adam Mach, który na zakończenie turnieju wraz z Walentyną Gietką, żoną śp. Jana, wręczali nagrody dla zwycięzców. Przygotowano dla nich 27 pucharów, tyleż samo medali i ponad pięćdziesiąt cennych nagród rzeczowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali oryginalne dyplomy oraz upominki. Dodatkowo, co od wielu lat jest już tradycją memoriału Jana Gietki, rozlosowano 10 atrakcyjnych nagród rzeczowych.

Upominki otrzymała także szóstka najmłodszych uczestników oraz najstarszy zawodnik turnieju. W trakcie rozgrywek szachiści mieli zapewniony gorący posiłek – pyszny żurek oraz ciepłe napoje i pączki, które ufundowała piekarnia „Rudnik”, która od wielu lat wspiera organizatorów memoriału. Nagrody i puchary zostały zakupione przez Starostwo Powiatowe w Nisku i rodzinę śp. Jana Gietki. Pamiątkowe statuetki otrzymali również wolontariusze, którzy pomagali przy organizacji zawodów.

Wyniki XXXIII memoriału szachowego Jana Gietki:

Grupa A Open od R = 1801 wzwyż: 1. Jerzy Kyć (TC Szach Mielec) – 7,5 pkt, 2. Egor Bogdanov (Ukraina) – 7 pkt, 3. Tomasz Mika (LKSz GCKiP Czarna) – 6,5 pkt, 4. Franciszek Sernecki (TSz Skoczek Sędziszów Młp.) – 6,5 pkt, 5. Arkadiusz Babiarz (RzKSz Rzeszów) – 6 pkt, 6. Hubert Zięba (SDK-Lotnik Mielec) – 6 pkt. Najlepsza zawodniczka w grupie A: Izabela Tokarz (KSz Gambit Przeworsk) – 5 pkt.

Grupa B, do R = 1800: 1. Łukasz Dudzik (UKS SP1 Leżajsk) – 8 pkt, 2. Bruno Tomusiak (Roszada Przemyśl) – 7,5 pkt, 3. Miłosz Madejski (LKSz Lublin) – 7 pkt, 4. Paweł Lewko (Orlik Rudnik nad Sanem) – 6 pkt, 5. Adam Giermaniuk (Zabrnie) – 6 pkt, 5. Bartłomiej Krystel (Salve Regina) – 6 pkt, 6. Szymon Zawisza (KSz Gambit Przeworsk) – 6 pkt. Najlepsza zawodniczka w grupie B: Urszula Jakubowska (Roszada Przemyśl) – 5 pkt. Najlepszy zawodnik z Rudnika nad Sanem – Paweł Lewko – 6 pkt.

Grupa C, juniorzy ur. 2007-2011: 1. Jan Słyś (KSz Czarny Koń Rogi) – 8,5 pkt, 2. Antoni Gołąb (Hetman Ostrowiec Św.) – 7,5 pkt, 3. Lena Uliasz (KSz Czarny Koń Rogi) – 6,5 pkt, 4. Kamil Mierzwa (Orlik Rudnik n/Sanem) – 6 pkt, 5. Tomasz Szyszka (Top Chess Biłgoraj) – 6 pkt, 6. Wojciech Zając (Hetman Ostrowiec Św.) – 6 pkt.

Grupa D, juniorzy ur. 2012 i młodsi: 1. Maciej Kania (Korona 1919 Kraków) – 8,5 pkt, 2. Kacper Folta (UKS SP 1 Brzozów) – 7 pkt, 3. Maciej Krawiec (LUKKS Kielce) – 7 pkt, 4. Mateusz Mierzwa (Orlik Rudnik n/Sanem) – 7 pkt, 5. Jan Draganik (KSz Hetman Pilzno) – 5,5 pkt, 6. Miłosz Rożański (Zamojski Klub Szachowy) – 5 pkt. Najlepsza zawodniczka w grupie D: Gabriela Dziadosz (UKS SP 1 Brzozów) – 5 pkt.

Grupa E (do lat 8, najmłodsi zawodnicy z grupy D) – miejsca 1-3 zajęli najlepsi zawodnicy grupy D.

Ilość uczestników dorosłych – 76, w wieku 10-15 lat – 29, do lat 10 – 28 (w tym 14 zawodników do lat 8). Najstarszy zawodnik XXXIII memoriału Jana Gietki – Albin Jaworski (BCK Biłgoraj), najmłodszy zawodnik – 4-letnia Zuzanna Sobieraj (KSz Przedszkole Jastkowice).