Największy kosmiczny hackathon w Polsce – już 7 i 8 października 2023 r. w Stalowej Woli. W związku z tym Klub Wolontariusza działający w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli poszukuje wolontariuszy, którzy chcieliby zaangażować się organizacyjnie w to wydarzenie. – Poszukujemy osób pełnoletnich – uczniów, studentów, osób pracujących, bezrobotnych i poszukujących pracy. Liczy się gotowość do działania, ciekawość i chęć wzięcia udziału w wyjątkowym na skalę europejską wydarzeniu – mówi Beata Jucha z Klubu Wolontariusza.

Stalowa Wola stanie się areną dla największego kosmicznego hackathonu w Polsce – NASA Space Apps Challenge. Wydarzenie odbędzie się w dniach 7-8 października na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i będzie otwarte dla makerów, artystów, programistów, naukowców, projektantów, storytellerów, designerów, konstruktorów, technologów, innowatorów oraz wszystkich otwartych umysłów, które pragną stworzyć i rozwijać projekty w celu rozwiązania konkretnych wyzwań.

– Stalowa Wola, jako młode, dynamicznie rozwijające się miasto, pełne życia i ambitnych ludzi, idealnie wpisuje się w ideę tego wyjątkowego wydarzenia. Miasto przyciąga młodych, kreatywnych ludzi, zaangażowanych w przyszłość miejsca, gdzie intensywnie rozwijany jest Strategiczny Park Inwestycyjny – przestrzeń dla rozwoju, poszerzenia horyzontów i zmiany przyszłości miasta, kraju, a nawet planety – mówi Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

NASA Space Apps Challenge to nie tylko okazja do współpracy i wymiany doświadczeń. To również możliwość pracy pod okiem mentorów specjalizujących się w różnych dziedzinach, a także szansa na zderzenia pomysłów, które mają potencjał zmienić przyszłość, z opiniami interdyscyplinarnego jury oraz docelowo z oceną zespołu NASA. Podczas intensywnego weekendu uczestnicy utworzą zespoły i będą pracowali nad ciekawymi projektami, mogącymi mieć ogromny wpływ na rozwój technologiczny i eksplorację kosmosu, ale również pozwalających rozwiązać wiele problemów i zaspokoić potrzeby naszej planety.

Przewiduje się, że w wydarzeniu weźmie udział ponad 200 uczestników, a dzięki wspaniałej atmosferze, pasji oraz współpracy powstaną inspirujące i innowacyjne rozwiązania. Organizatorzy zapewniają odpowiednie zaplecze techniczne, pełne wyżywienie, a także strefę partnerów, wypoczynku i gamingu. Uczestnicy będą mieli możliwość noclegu także dzień przed rozpoczęciem hackathonu.

W wydarzenie zaangażowanych jest wiele firm, instytucji i organizacji, dzięki wsparciu których uczestnicy będą mieli szansę na poszerzenie swoich horyzontów, rozwijanie umiejętności, a nawiązane kontakty pozwolą im znaleźć atrakcyjną pracę lub zaangażować się w kolejne kosmiczne projekty. Ponadto uczestnicy będą mogli zdobyć praktyczne doświadczenie i wiedzę w różnych dziedzinach przy współpracy z mentorami, którzy będą doradzać zespołom przez blisko 30h pracy nad projektami.

Co warte podkreślenia, najlepsze pomysły zostaną nagrodzone zarówno finansowo, jak i rzeczowo. Pula nagród wynosi już 60 000 zł i stale rośnie, a najlepsze zespoły otrzymają możliwość odbycia wizyt studyjnych, staży i praktyk, a także unikalnych nagród ufundowanych przez partnerów i organizatorów. Ponadto, najlepsze projekty będą miały szansę na globalne wyróżnienie przez NASA.

Link do formularza zgłoszeniowego https://forms.gle/keTpkR747XKRGwCK8.

Organizatorami są Gmina Stalowa Wola oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym: Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Stalowej Woli, Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej.

Partnerem Strategicznym jest Agencja Rozwoju Przemysłu