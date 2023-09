W sobotę, 16 września na Nadsańskich Błoniach w Stalowej Woli odbyła się impreza z okazji jubileuszu 85-lecia Huty Stalowa Wola S.A. W tym roku mija 85 lat odkąd została uruchomiona produkcja dział dla Wojska Polskiego – armaty 100 mm. Właśnie ten moment w 1938 roku HSW uważa za swoje urodziny i tę rocznicę już tradycyjne świętuje z pracownikami, ich rodzinami oraz mieszkańcami.

Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 15 rodzinnym piknikiem. Pogoda dopisała, słoneczne popołudnie przyciągnęło na błonia rzesze mieszkańców, którzy chętnie korzystali z przygotowanych przez organizatora atrakcji. Były m.in. gry i zabawy dla dzieci, strefa gastro, dmuchańce czy pokazy. Nie zabrakło także wystawy sprzętu wojskowego.

– Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na naszym święcie, na 85-leciu Hutu Stalowa Wola. Dziękuję, że jesteście tutaj z nami. Dziękuję byłym pracownikom Huty Stalowa Wola oraz obecnym pracownikom Huty Stalowa Wola, to jest wasz sukces. Huta Stalowa Wola to tradycja, Huta Stalowa Wola to teraźniejszość i Huta Stalowa Wola to świetlana przyszłość. Przed nami nowe zadania, nowe wyzwania, ale dzięki wam wszystko zrobimy na czas i na najwyższym poziomie – mówił podczas sobotniego wydarzenia Jan Szwedo, prezes zarządu HSW S.A.

Tego dnia od przedstawicielki pracowników HSW S.A. również w stronę zarządu popłynęło wiele ciepłych słów oraz podziękowań za możliwość wspólnego świętowania, możliwość bycia częścią tego biznesu.

Sobotnie spotkanie było też okazją do przekazania czeków ze wsparciem finansowym dla trzech stalowowolskich podmiotów. Z okazji świętowanego jubileuszu 85-lecia Huta Stalowa Wola przeznaczyła 100 tys. zł dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, 50 tys. zł dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Podleśna Przystań” w Stalowej Woli oraz 50 tys. zł dla Ochronki – Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli.

Gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu popłynęły także z ust wiceministra infrastruktury Rafała Webera oraz prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego.

– Huta Stalowa Wola to perła w koronie Zakładów Zbrojeniowych, a to dzięki Wam, dzięki pracownikom, dzięki wszystkim tym, którzy każdego dnia pieczołowicie, z ogromnym profesjonalizmem produkują nowoczesny, najlepszy sprzęt na potrzeby nie tylko polskiej armii, ale również na potrzeby armii innych państw. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że w naszym mieście jest zakład rozpoznawalny już na cały świt – mówił Rafał Weber.

– Jak miło widzieć miasto tak radosne, miasto tak mocno świętujące, a świętujące wyjątkowe urodziny, bo to 85 lat naszego zakładu – matki dla Stalowej Woli, Huty Stalowa Wola. I dzisiaj niech będzie mi wolno w imieniu miasta Stalowej Woli dla wszystkich ludzi o stalowej woli, dla wszystkich ludzi Huty Stalowa Wola wyrazić największą wdzięczność za to, że na przestrzeni wszystkich pokoleń to wy budowaliście miasto Stalowa Wola, to wy budujecie dzisiaj dumę i siłę naszego miasta, a Huta Stalowa Wola jest dzisiaj w najlepszym możliwym momencie historii. Wykorzystajmy wspólnie ten czas do dalszego dynamicznego rozwoju – mówił Lucjusz Nadbereżny.

Po godzinie 17 rozpoczęła się część koncertowa. Wydarzenie muzycznie otworzył zespół MIG. Następnie na scenie pojawił się zespół Video, Liber&Mezo. Ostatnim muzycznym akcentem wieczoru był występ zespołu Zakopower.