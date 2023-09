Na licznikach systemu rowerów miejskich w Stalowej Woli w okresie lipiec/sierpień zarejestrowano 32 tysiące przejazdów, 71300 przejechanych kilometrów, 560 nowych użytkowników systemu.

Rowery wypożyczane były podczas wakacji średnio 500 razy dziennie.

Użytkownicy mają do dyspozycji 150 rowerów na 15 stacjach rowerowych, wśród nich do wyboru 125 rowerów standardowych, 10 z fotelikami dla dzieci, 10 rowerków dziecięcych i 5 tandemów. System dostępny będzie do końca października