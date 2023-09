BądźFit – to hasło pikniku zorganizowanego w ramach Olimpiad Specjalnych Polska przez Zespół Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” oraz Olimpiady Specjalne Podkarpackie.

– Dzięki wsparciu PFRON-u organizujemy w Polsce jako Olimpiady Specjalne program prozdrowotny. On jest od wielu lat natomiast w tej chwili jest takie duże nastawienie na bądź fit, więc piknik sportowy odbywa się pod takim właśnie hasłem. Na Podkarpaciu po raz pierwszy w ramach Olimpiad Specjalnych Polska, ale piknik nie dotyczy tylko naszego oddziału. Mamy województwo mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie – mówił Krzysztof Chrustowski z Olimpiad Specjalnych Polska – Podkarpackie, nauczyciel w Zespole Szkół nr6 w Stalowej Woli.

W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zameldowało się ponad 80 zawodników Olimpiad Specjalnych, do tego duża grupa małych dzieci już przygotowywanych sportowo do przyszłych startów w olimpiadach. Głównym celem imprezy była nie tylko promocja aktywnego stylu życia, zdrowego odżywania, ale także okazja do rywalizowania w rożnych konkurencjach, nie tylko sportowych, a przede wszystkim dobra zabawa i integracja osób niepełnosprawnych.

– Pokazujemy jakie mamy konkurencje w Olimpiadach Specjalnych. Bo na przykład my w Stalowej Woli i w kilku innych klubach, mamy golfa. I nasi zawodnicy odnoszą sukcesy. My z podkarpackiego turnieju golfa przywieźliśmy złote medale. Kolejna konkurencja to kolarstwo, będzie też piłka nożna czy badminton – dodał Krzysztof Chrustowski.

Piknik ten po raz pierwszy zorganizowano na Podkarpaciu. Barbara Nabrzeska, dyrektor Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych, podkreślała, że program Bądź Fit, ma na celu przede wszystkim zachęcić rodziców, by wdrożyli zdrowy styl życia i aktywność fizyczną na co dzień w wychowaniu swoich dzieci.

– Olimpiady Specjalne, czyli stowarzyszenie, które skupia dzieci i dorosłych z różnymi rodzajami niepełnosprawności: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, ze sprzężeniami, to jest takie wyjątkowe stowarzyszenie, które oprócz zawodów, wdraża różnego rodzaju projekty. Jednym z nich jest program BądźFIT, który ma na celu przede wszystkim zachęcić rodziców, by wdrożyli zdrowy styl życia na co dzień w wychowaniu swoich dzieci i chodzi nie tylko o przygotowanie zdrowych posiłków, ale również wszelkiego rodzaju aktywności, chodzi o ruch, dobre samopoczucie dzieci. Zdajemy sobie sprawę, że dzieci z głębszą niepełnosprawnością same bardzo często nie podejmują tej aktywności, ale jeśli mają dobry przykład i wzorce w domu, wszystko może się udać – mówiła Barbara Nabrzeska.

Jedną z atrakcji dla uczestników pikniku w Stalowej Woli były pokazy strażackie przygotowane przez OSP Zbydniów.