Za nami dwunasta edycja Narodowego Czytania– imprezy objętej patronatem pary prezydenckiej. Podobnie jak w wielu miastach w całej Polsce, również i w Nisku odczytano fragmenty„Nad Niemnem” pióra Elizy Orzeszkowej.

W słoneczne popołudnie, 9 września w niżańskim Parku Miejskim, po krótkim wprowadzeniu burmistrza Waldemara Ślusarczykana temat Elizy Orzeszkowej oraz rysie historyczno-literackim przybliżonym przez prowadzącego imprezę polonistę niżańskiego LO i przewodniczącego Rady Miejskiej w Nisku Marcina Foltęzgromadzeni na wydarzeniu mogli posłuchać fragmentów powieści.

– To już dwunasta edycja Narodowego Czytania. Jest bardzo cenna inicjatywa, gdyż większość Polaków odeszła od czytania. Dzisiaj Eliza Orzeszkowa i jej wielkie dzieło „Nad Niemnem”. Myślę, że należy czytać, a zwłaszcza tych naszych wieszczy, którzy zawsze mówią o Polsce i ją cenią. Życzę państwu wiele emocji. One na pewno się pojawią, bo czytanie wzbudza te emocje. Chciałbym byście podeszli do tego jak człowiek, który widzi Niemen i łączmy się w czytaniu i chwaleniu naszej polskości – mówił burmistrz.

W rolę lektorów wcielili się: Przedstawiciel Starostwa Powiatowego – Sylwester Daśko; Zastępca Burmistrza Niska – Zbigniew Kotuła; przedstawiciele Rady Miejskiej – Konrad Krzyżak, Krzysztof Tabian, Katarzyna Ożóg-Bąk, Marek Beer z żoną Joanną Beernauczycielką w PSP w Zarzeczu. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego reprezentowały Anna Sycz-Folta i Joanna Chowaniec, a Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej – Ewelina Miklas. W tym roku dopisały także służby mundurowe, które reprezentowali: mł. asp.Iwona Jarosz z KPP w Nisku, bryg. Ireneusz Szewczyk z KPP Straży Pożarnej w Nisku oraz szer. Magdalena Walicka i kpr. Dariusz Ligęza z 3. Batalionu Inżynieryjnego w Nisku. Wśród lektorów byli też aktorzy Teatru Kontynuacja – Bogusław Pelc, Marek Urban i Wiesław Kieżun oraz ks. Franciszek Grela. Czytali także Kamila Brzezińska z Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji oraz Tadeusz Brak i Wiktoria Serafin ze Stowarzyszenia Literackiego “Witryna”.

Organizatorami niżańskiej imprezy byli Miejska Biblioteka w Nisku, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”orazBiblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu – filia w Nisku która przygotowała wystawę z różnych wydań powieści Elizy Orzeszkowej.

Po wydarzeniu literackim miało miejsce kolejne literacko-muzyczne, a mianowicie koncert w wykonaniu Kuby Michalskiego, który zaśpiewał wiersze wg własnej aranżacji muzycznej. Były to głównie wiersze Adama Mickiewicza, ale także Cypriana Kamila Norwida, Juliana Tuwima oraz Leonarda Cohena.

(kb)