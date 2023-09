7 komitetów zarejestrowało listy w naszym, rzeszowsko-tarnobrzeskim okręgu wyborczym do Sejmu. Do wzięcia jest tu 15 mandatów. Wśród 195 kandydatek i kandydatów, jest pięć osób ze Stalowej Woli: trzy na liście Prawa i Sprawiedliwości, dwie reprezentują Koalicję Obywatelską.

Okręg wyborczy nr 23 obejmuje obszar dwóch miast na prawach powiatu – Rzeszowa i Tarnobrzega oraz jedenastu powiatów: dębickiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, łańcuckiego, mieleckiego, niżańskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego i tarnobrzeskiego. Uprawnionych do głosowania jest tu 988 tys. wyborców (stan z 2019 r.).

W 2019 r. podział mandatów był tu następujący: PiS – 10, Koalicja Obywatelska – 2; Konfederacja, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej – po 1. W tamtych wyborach, na 6 listach wystartowało 168 kandydatów – najmniej od 2001 r., gdy wprowadzono nowy podział Polski na okręgi wyborcze. Rekord padł tu w 2005 r., gdy z 15 list kandydowało 343 chętnych.

W najbliższych wyborach list w naszym okręgu jest 7, a kandyduje z nich 195 osób. „Sztafeta” przyjrzała się wszystkim tym listom, koncentrując się na osobach z powiatu stalowowolskiego, niżańskiego i tarnobrzeskiego. Kogo tu mamy?

(Jako zawód i miejsce zamieszkania kandydatów podajemy oficjalne informacje ze strony Państwowej Komisji Wyborczej).

Kogo wystawia Tusk

I tak z 7. pozycji na liście Koalicji Obywatelskiej startuje posłanka dwóch kolejnych kadencji (2007-2015), nauczycielka, obecna radna miasta, Renata Butryn ze Stalowej Woli, szefowa powiatowych struktur Platformy Obywatelskiej. To będzie jej 5. kolejny start w wyborach do Sejmu (w 2019 r. bezskutecznie ubiegała się też o mandat w Parlamencie Europejskim).

Przypomnijmy, iż Koalicja Obywatelska to – podobnie jak w 2019 r. – wyborczy sojusz Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych, poszerzony w tych wyborach o AgroUnię Michała Kołodziejczaka.

Z 8. miejsca na liście KO kandyduje w naszym okręgu politolog Sławomir Czwal z Niska, obecny radny tego miasta i były wicestarosta niżański (2010-2014), Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Stalowej Woli.

Tuż za nim, z 9. pozycji startuje ekonomistka, aktywistka społeczna z Tarnobrzega, Grażyna Potańska (prywatnie żona obecnego przewodniczącego Rady Miejskiej Tarnobrzega).

Mieszkańcem Tarnobrzega jest także Krzysztof Trofiniak, kandydujący z 16. miejsca. To były prezes zarządu Huty Stalowa Wola SA (2008-2015), obecny prezes Fabryki Maszyn Lubaczów.

Z 21. miejsca kandyduje Dariusz Bukowski, przedsiębiorca z Gorzyc w powiecie tarnobrzeskim, a z 24. – Sławomir Krasoń, fizjoterapeuta ze Stalowej Woli były szef prezes Telewizji Miejskiej). 28. na liście jest Katarzyna Paluch, nauczycielka z Tarnobrzega (bez powodzenia kandydowała do Sejmu w 2019 r.), a z 29. pozycji o mandat powalczy Małgorzata Sztaba-Cholewa z Rudnika nad Sanem, sekretarz sądowy i radna powiatu niżańskiego.

Kandydaci Kaczyńskiego

Lista Prawa i Sprawiedliwości to także lista koalicyjna: z 4. miejsca startuje w naszym okręgu obecny poseł i wiceminister infrastruktury, prawnik Rafał Weber ze Stalowej Woli (w 2015 . zdobył mandat z ostatniej, 30. pozycji, a w 2019 r. – z 10. miejsca).

Z 30. pozycji kandyduje pochodzący z Niska obecny poseł i wiceminister sprawiedliwości, prawnik Marcin Warchoł (jako miejsce zamieszkania podaje Rzeszów, w 2021 r. w przyspieszonych wyborach ubiegał się bezskutecznie o fotel prezydenta tego miasta).

Z 16. pozycji startuje prawniczka, radna wojewódzka Kamila Piech ze Stalowej Woli, z 19. miejsca – politolog Kamil Kalinka, radny Tarnobrzega i szef tamtejszych struktur PiS (bez powodzenia próbował zdobyć poselski mandat w roku 2015 i 2019), z 25. pozycji – nauczycielka i przewodnicząca Rady Powiatu Tarnobrzeskiego Krystyna Rusin, a z 27. startuje pedagożka, radna Stalowej Woli Karolina Paleń.

Wybrańcy Trzeciej Drogi

Trzecia droga to wyborczy sojusz Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni.

Z 9. miejsca na tej liście kandyduje w naszym okręgu pracownik kancelaryjny Sebastian Żak (Polska 2050) z Turbi w powiecie stalowowolskim, a z 14. inspektor ochrony danych Błażej Borowiec (PSL) z Niska, bez powodzenia startował w 2019 r.

Z 24. pozycji kandyduje pielęgniarka Barbara Zych z Tarnobrzega (przegrała wyborczy start w 2019 r.). Listę zamyka na 30. miejscu wójt gminy Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim, Leszek Surdy (PSL).

Nowa Lewica zamiast SLD

W 2019 r. lewica startowała do parlamentu pod partyjnym szyldem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Teraz robi to pod szyldem Komitetu Wyborczego Nowa Lewica (tak jak cztery lata temu, by wejść do Sejmu musi uzyskać co najmniej 5 proc. wszystkich głosów).

Z powiatu niżańskiego kandyduje ekonomistka Amanda Siudy, pracowniczka Urzędu Miasta i Gminy Niska (nr 8 na liście, bez powodzenia startowała w poprzednich wyborach) i pochodzący z Rudnika nad Sanem Jakub Skiba (15), student rzeszowskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

Z Krzaków w gminie Pysznica w powiecie stalowowolskim startuje nauczycielka Ala Zych (10), bezskutecznie walcząca o mandat w 2015 i w 2019 roku, a z powiatu tarnobrzeskiego – prawniczka Karolina Dereń (18) i emeryt Artur Gronek (21), działacz Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto Tarnobrzeg

Na koalicyjnej liście Konfederacji Wolność i Niepodległość z 7. miejsca kandyduje nauczycielka z Ulanowa, Teresa Pracownik (bez powodzenia startowała w 2019 r.)

9. na liście jest student medycyny Kacper Szeląg ze Stalowej Woli, z 21. miejsca kandyduje stomatolożka Magdalena Rawska-Wnęk z Tarnobrzega, z 28. pozycji – Bogusław Tofilski, urzędnik samorządowy i sołtys miejscowości Wólka Tanewska, a z 29. miejsca Łukasz Ludian, przedsiębiorca z Przędzela.

Nowe listy

Po raz pierwszy w naszym okręgu wyborczym, w 2023 r. pojawiły się dwie listy: komitetu Polska Jest Jedna (PJJ) oraz komitetu Bezpartyjni Samorządowcy (BS).

Komitet Bezpartyjnych zgłasza tylko jednego kandydata pochodzącego z naszego okręg – to ostatni na liście, Marcin Fura z Rzeszowa (w rubryce zawód wpisał prezes).

Z kolei komitet Polska Jest Jedna ma dwóch kandydatów z naszego okręgu: to Daniel Nykiel (3) doradca handlowy z Rzeszowa oraz Radosław Stączek (15), handlowiec z Rzeszowa.