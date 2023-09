13 września był szczęśliwym dniem dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku nad Sanem. Jednostka otrzymała nowy pojazd. Samochód ratowniczo-gaśniczy został przekazany przez komendę miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nisku.

– Jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy. Cieszę się z trzech powodów. Po pierwsze, to podczas bardzo dużego pożaru w Rudniku nad Sanem, mieliśmy takie poczucie, że potrzebujemy auta ciężkiego, średniego, które dowoziłoby nam wodę. W tym pierwszym momencie, kiedy nie zdążymy jeszcze rozwinąć linii i potrzeba dużo wody, to jej czasami brakuje. To są dwie, trzy minuty. I marzyliśmy o samochodzie, który będzie dowoził samą wodę nawet. Myślę, że to auto, które trafia do jednostki spełnia nasze oczekiwania. Mamy je, ciszymy się i to jest dla nas bardzo ważne. Drugi powód, z którego jestem bardzo zadowolony, to to, że pan starosta i pan komendant docenili naszą jednostkę. Cieszę się, że mimo starań innych samorządów o to, żeby to auto było przekazane w inne miejsca, wybrali nas. Docenili wysiłek naszych druhów, są zadowoleni z naszej postawy. Auto jest z 2003 roku, ale ma sporo zalet, jest z wyposażeniem, więc jest dla nas ogromną radością. Trzeci aspekt, który jest dla mnie bardzo ważny, to pozwoliłem sobie podsłuchać rozmowy druhów z naszej jednostki. I są oni bardzo zadowoleni z samochodu. Już umawiają się na to co tam włożą, co wymienią, co poprawią jeszcze w swojej jednostce. Więc z powodu tej radości druhów jestem podwójnie szczęśliwy – mówił burmistrz Rudnika nad Sanem Waldemar Grochowski.

Samochód wyposażony jest w systemy gaśnicze oraz częściowo w narzędzia ratownicze i sprzęt. W niżańskiej komendzie służył od 2004 roku, ale jest w bardzo dobrym stanie. Ma tylko 75 tys. km przebiegu. Pozyskany wóz przyczyni się do wzmocnienia ochrony pożarniczej w gminie, zwiększenia zdolności operacyjnej jednostki OSP Rudnik nad Sanem, a także znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców regionu.