Na racławickim stadionie odbyła się impreza pod hasłem „Spotkania sąsiedzkie”. W tym roku organizatorzy zapewnili wszystkim przybyłym wiele atrakcji w tym występy wokalne, taneczne, animacje dla dzieci oraz stoiska kół gospodyń wiejskich, które przygotowały pyszny poczęstunek.

Imprezę rozpoczęła grupa wokalna „Sąsiadeczki”. Na scenie pojawił się także zespół „Perełki” działający przy Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli oraz „Kapela Flisacka” z Ulanowa. Na rodzimym podwórku wystąpił także Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”. Publiczność mogła podziwiać taniec współczesny w wykonaniu zespołu „Pasja” z SDK-u. Popis swoich umiejętności wokalnych dali również wokaliści ze studia wokalnego „VIVO”.

Jak to bywa na spotkaniach sąsiedzkich nie mogło zabraknąć dobrego jedzenia. Przygotowały je panie z kół gospodyń wiejskich. Były przeróżne ciasta, ciasteczka oraz pierogi i mnóstwo innych smakołyków. Wśród przybyłych było dużo dzieci, które mogły bawić się do woli na różnych urządzeniach zabawowych, jeździć konno i dać się porwać zabawom przygotowanym przez animatorów. Dodatkową atrakcją dla wszystkich przybyłych był pokaz wyposażenia strażaków oraz terytorialsów. Dodatkowy i bardzo ważnym akcentem na sąsiedzkich spotkaniach była możliwość zbadania poziomu cukru we krwi oraz zmierzenia ciśnienia tętniczego.

Jak powiedział „Sztafecie” Józef Sroka członek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Racławice – Impreza trwała około 7 godzin i przewinęło się bardzo dużo ludzi i sądząc po tym, że pomimo przygotowanych wielu miejsc parkingowych były momenty, że nie można było zaparkować pojazdu, a wielka liczba przygotowanych stoisk i atrakcji gromadziła większość uczestników.