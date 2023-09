W związku z realizacją przez Powiat Niżański zadania pn. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej poprzez przebudowę i rozbudowę budynku w Nisku przy Pl. Wolności 15 oraz nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 2 w celu rozszerzenia istniejących i nadania im nowych funkcji użytkowych”, z dniem 18 września, do czasu zakończenia remontu, władze powiatu przenoszą tymczasowo siedzibę starostwa, mieszczącą się pod adresem Plac Wolności 2, 37-400 Nisko, do pomieszczeń zastępczych w budynku przy ul. Rzeszowskiej 42, 37-400 Nisko – II piętro oraz dodatkowo do pomieszczeń w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku, Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko.

W tymczasowej siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Rzeszowskiej 42 swoje zadania realizował będzie: starosta, wicestarosta, sekretarz, skarbnik, pełnomocnik ds. kontroli, powiatowy rzecznik konsumentów, inspektor ochrony danych, audytor wewnętrzny, Biuro Radców Prawnych, Biuro Rady, Wydział Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Finansowy. W Zarządzie Dróg Powiatowych w Racławicach, przy ul. Rudnickiej 15 tymczasowo zlokalizowany zostanie Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu.

Realizacja inwestycji potrwa do lutego 2024 r.

Numery telefonów i czas pracy urzędu nie uległy zmianie.