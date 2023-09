17 października w Stalowej Woli na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej, w ramach eliminacji do mistrzostw Europu do lat 21, Polska zmierzy się z Estonią.

Nie przypadkiem to spotkanie odbędzie się na Podkarpaciu i tego dnia – w 50. rocznicę historycznego remisu Polaków z Anglikami w Londynie w roku 1973, który zapewnił Biało-Czerwonym awans do mistrzostw świata w RFN. Przypomnijmy, że jedyną dla nas bramkę w tym meczu zdobył napastnik Stali Mielec, która chwilę wcześniej wywalczyła mistrzostwo Polski, Jan Domarski,a tym, który na środku boiska odebrał piłkę obrońcy angielskiemu i wyłożył ją Domarskiemu, był jego kolega klubowy, Grzegorz Lato. Niecałe 10 miesięcy później Lato został królem strzelców mistrzostw świata (7 goli).

Polska reprezentacja U-21 rozpoczęła eliminacje do ME od zwycięstwa nad Kosowem 3:0. Dwie bramki zdobył Michał Rakoczy z Cracovii, a jedną Ariel Mosór z Piasta Gliwice. W drugim występie podopieczni trenera Michała Probierza pokonali w Tallinie Estonię 1:0 (Filip Szymczak).

W reprezentacji Polski jest dwóch zawodników wywodzących się z klubów naszego województwa, pomocnik Michał Rakoczy – wychowanek UKS 6 Jasło oraz bramkarz Kacper Bieszczad – wychowanek Beniaminka Krosno, aktualnie zawodnik Rakowa Częstochowa, a wcześniej Zagłębia Lubin.

Po 2. kolejkach Polska zajmuje w grupie D pierwsze miejsce, za nią Bułgaria i Niemcy, dalej Kosowo, Estonia, Izrael.

W listopadzie Polacy zagrają jeszcze dwa mecze eliminacyjne, w Polsce z Izraelem i na wyjeździe z Niemcami.