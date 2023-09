Wiadomo już kto zajmie się rozbudową drogi powiatowej – ul. Dąbrowskiego (etap 2) w Stalowej Woli. Inwestycja dotyczy blisko 400-metrowego odcinka. Realizację zadania powierzono konsorcjum firm z Kraśnika i Sandomierza. Inwestycja pochłonie nieco ponad 5 mln zł. Wybrany w drodze przetargowej wykonawca będzie miał 10 miesięcy na realizację zadania.

Powiat Stalowowolski będzie realizować rozbudowę drogi powiatowej (klasy Z) nr 2502R ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli na odcinku o długości 396,56 m tj. od km 0+492,32 do km 0+888,88. Projektowane przedsięwzięcie obejmuje wydłużenie istniejącej ulicy Dąbrowskiego, wzdłuż torów kolejowych, do skrzyżowania z ul. Przedwiośnie.

Zakres prac obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych, rozbiórki, robót ziemnych, podbudów, nawierzchni, robót wykończeniowych, oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, zieleni drogowej. W planach jest także budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości ok. 333,52 m, budowa ciągów pieszych na odcinkach o długości ok. 457,72 m, budowa ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni z kostki brukowej o długości ok. 63,05 m. Zadanie swoim zakresem obejmuje również przebudowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia i likwidację kolizji, likwidację kolizji z siecią PKP, przebudowę sieci – kanalizacja telekomunikacyjna.

Efekt pierwszego etapu tej inwestycji został oddany do użytkowania w 2021 roku. W ramach pierwszego etapu modernizacji poddany został blisko pół kilometrowy odcinek drogi.

Przebudowano wówczas cztery skrzyżowania z drogami publicznymi: z ul. Rozwadowską, z ul. Kościuszki i ul. Targową, z ul. Jagiellońską oraz z ul. Bełżyńskiego. Modernizacją objęty został odcinek o długości 492 metrów. Wybudowano ciągi piesze i rowerowe. Przy ulic pojawiło się oświetlenie ledowe.

Przebudowa półkilometrowego odcinka ulicy Dąbrowskiego (etap 1) pochłonęła 2,5 mln zł, z czego blisko 2 mln zł to środki rządowe.