Zakończyła się szopka z występami w lidze okręgowej drużyny KS Trenera Łukasza Kościelskiego. Nie ma już jej w rozgrywkach, a wszystkie mecze z jej udziałem, kwalifikowane wcześniej jako walkowery dla rywali, zostały anulowane.

To w ostatnim czasie drugi po Sanie Rozwadów zespół ze Stalowej Woli, który przedstawiał „mocarstwowe” plany, wymachiwał przed sezonem szabelką, wymachiwał, a chwilę później wycofał się z rozgrywek.

Wydarzeniem 6. kolejki był debiut Pawła Wtorka w roli trenera Stali Gorzyc i debiut w tym samym zespole w meczu z Jeziorakiem Chwałowice, Bartosza Horajeckiego. Wtorek to były piłkarz Stali Stalowa Wola i Tłoków Gorzyce, kiedy te występowały na zapleczu Ekstraklasy, a w roli trenera pracował ostatnio w 4 lidze w Sokole Nisko. Bartek Horajecki to także wychowanek „Stalówki”, której barw bronił w latach 2010-13 w II lidze, a od roku 2015 do końca czerwca 2022 był piłkarzem Sokoła Kamień. Przez ostatni rok… odpoczywał od piłki. W sobotę popularny „Bercik” wrócił na zielone „poletko”, ponownie w roli podopiecznego trenera Wtorka (wcześniej współpracowali ze sobą w Stalowej Woli).

Stal po wodzą Wtorka i z Horajeckim w składzie pokonała Jezioraka 2:0. Drugą bramkę w drugiej minucie doliczonego czasu gry zdobył… Horajecki.

W meczu na „szczycie” Łowisko pokonało Pogoń. Było to 7 jego zwycięstwo z rzędu. ŁKS ma już 5 pkt przewagi nad Stalą II i właśnie z nią spotka się w najbliższej kolejce, w niedzielę 17 września w Stalowej Woli.

Nie popisał się Sokół, który przegrał w Woli Zarczyckiej. Gospodarze decydującą o zwycięstwie bramkę zdobyli w doliczonym czasie gry.

Wyniki 6. kolejki:

Azalia – Sokół 2:1 (1:0), Florek, Bieniasz – F.Moskal, Transdźwig – Stal ND 2:2 (1:1), Fransu, Stąporski – Franus (sam.), Wilk, Zdziary – Stal II 2:2 (2:1), R.Wojtas, Sobiło – Naslyan, Marchut, Łowisko – Pogoń 3:1 (1:0), Olko, Jarosz, Wach – Misiag, Stal G. – Jeziorak 2:0 (0:0), Filipiak, Horajecki, Tanew – Jarocin 3:1 (1:0), Kutyła, Fafara, Kokoszka – Chudy, San – Siarka II 4:0 (4:0), Jakliński, Studnicki, Kata, J.Siek, pauzowała Sparta.

Tabela za www.regiowyniki.pl



Najlepszy strzelec: 10 – Wach (Łowisko).

7. kolejka, 16 września: Pogoń – Stal G. (16), Stal ND – Zdziary (16), 17 września: Siarka I – Azalia (11), Jarocin – San (16), Sparta – Tanew (16), Stal II – Łowisko (16), Sokół – Transdźwig (16), pauzuje Jeziorak.