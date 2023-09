Do 83. minuty drużyna LZS Wola Rzeczycka wygrywała w Jastkowicach z Bukową 3:1 i już była w… ogródku i witała się z gąską. Nic z tego, bo w tym właśnie czasie przebudził się „Super Gregor”, czyli Grzegorz Szymanek i dosłownie w kilkadziesiąt sekund doprowadził do remisu.

Dla gości wszystkie bramki w tym spotkaniu zdobył Kamil Temporale. Na pożegnanie z kolegami, ponieważ w najbliższych dniach wyjeżdża do Niemiec i w rundzie jesiennej już raczej nie zagra. Może na wiosnę?

Ciekawie było w Grębowie. W 42. minucie czerwona kartką ukarany został bramkarz Olimpii Emanuel Bereżański. Jego miejsce zajął Piotr Młynarczyk. Nie był to debiut byłego napastnika 4-ligowego Sokoła Nisko w roli bramkarza. Kiedy był grającym trenerem Olimpii kilkakrotnie zdarzało się, że musiał stanąć w bramce i radził sobie całkiem dobrze.

Nie zwalnia tempa zespół z Lipy. Klan braci Chamerów nie dał tym razem żadnych szans Jadachom. W 5. minucie prowadzący to spotkanie sędzia Paweł Mulawka pokazał trzem zawodnikom żółte kartoniki. U gospodarzy ukarał Adriana i Karola Chamerów, a w zespole z Jadachów, Mateusza Jadacha.

Wyniki 5. kolejki:

Słowianin – Olimpia 3:1 (2:0), Nieradka 2, Łukasik – Radzimowski (sam.), Wichry – Kolejarz 0:3 (0:1), Wójciak 3, Żabno – San Wrzawy 2:2 (0:2), Partyka, Pęzioł – Broda 2, Sokolniki – Junior Zakrzów 2:5 (1:2), Murdza, Galek – Wojewoda, Madej, Kanios, Żyła, Brożyna, Bukowa – Wola Rz. 3:3 (1:2), Szymanek 2, M.Partyka, – Temporale 3, Czarni – Jadachy 3:0 (1:0), Konrad Chamera, Karol Chamera, Górniak, Wisan – Skowierzyn 3:4 (2:3), Lis, Brożyna, Furdyna – Leśniak 3, Mączka.

Tabela za www.regiowyniki.pl

6. kolejka, 16 września: Jadachy – Wisan (16), Wola Rz. – Czarni (16), San – Sokół (16), 17 września: Olimpia – Wisan (16), Słowianin – Wichry (16), Kolejarz – Żabno (16), Junior – Bukowa (16).

