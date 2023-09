Ciesz się chwilą i atmosferą gorącą jak w wakacje w najbliższy weekend, 16 i 17 września. W Magicznych Ogrodach czekają przygody z Mordolami, taniec, zumba i inne atrakcje dla całej rodziny! Wyrwij się z miasta, łap ciepłe chwile i poczuj się beztrosko! Mamy dla Ciebie mnóstwo rozrywki i niespodzianek!

Czy wiesz, że dynie to ulubiony przysmak Mordoli? Nasi figlarze nie przepuszczą żadnej okazji do skosztowania swojego przysmaku. Dołącz do ich święta, bo będzie się działo! Czekają psoty i energetyczne zabawy, takie jak toczenie dyń, wyścig z dyniami oraz legendarna już zumba z Mordolami! Przydadzą Ci się solidne zapasy energii! O uśmiech i przepiękne wspomnienia Twoich bliskich zadbają baśniowi przyjaciele! Niech obudzi się w Tobie moc pozytywnego myślenia!

Wyrwij się z miasta i poczuj wakacyjny luz!

Łap te piękne chwile, póki trwają! Pogoda nas rozpieszcza i zachęca do poszukiwania rodzinnych przygód. A tylko w Magicznych Ogrodach możesz poznać tyle niezwykłych, sympatycznych postaci, które zachęcą Twoje dziecko do zabawy. Wśród nich psotne kudłacze, Mordole! To ich przywódca, Witek, jest największym miłośnikiem dyń w całej okolicy. On też najgoręcej zaprasza na ten weekend. Wraz z przyjaciółmi zapewnia, że dzień wypełniony psotami i grami nabierze kolorów szybciej niż jego ukochane warzywo…

Skorzystaj z doskonałej, wakacyjnej pogody. Przyjedź do Magicznych Ogrodów z najbliższymi i weź udział w wydarzeniu pełnym soczystych barw i emocji! To doskonała okazja, aby spędzić aktywny dzień na świeżym powietrzu z bliskimi.

Skorzystaj z promocji dla Przyjaciół Magicznych Ogrodów!

Masz już bilet wstępu do naszego rodzinnego parku tematycznego? Jeśli nie, mamy dla Ciebie świetną wiadomość! Do niedzieli włącznie kupisz go online taniej aż o 20%! Możesz go zrealizować w tę sobotę i niedzielę i tańcować z Mordolami lub przyjechać w inny weekend, do ósmego października włącznie. Nie zwlekaj, korzystaj! Przyjedź do Magicznych Ogrodów i ciesz się ostatnimi tak ciepłymi dniami!

