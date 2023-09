W poniedziałek (11 września) w Nisku, a we wtorek (12 września) w Stalowej Woli siatkarki DevelopRes Bella Dolina Rzeszów rozgrywały mecze towarzyskie z BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.

W poniedziałek kibice siatkówki mogli zobaczyć w akcji czołowe polskie drużyny w hali PSP 1 w Nisku przy ul. Słowackiego. Spotkanie aktualnych wicemistrzyń Polski i ćwierćfinalistek Ligi Mistrzyń z czwartą drużyną ubiegłego sezonu odbywało się w ramach obchodów 90-lecia nadania Nisku praw miejskich. W trakcie meczu prowadzona była zbiórka pieniędzy, z której cały dochód przekazany zostanie dla Domu Dziecka w Rudniku nad Sanem.

We wtorek trener Stefan Antiga i jego „Rysice” oraz ośmiokrotny mistrz Polski z Bielska-Białej zaprezentowali się stalowowolskiej widowni w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Także to spotkanie miało charakter charytatywny. W trakcie meczu zbierano pieniądze na leczenie Bartka Belcarza.

Obydwa mecze zakończyły się zwycięstwem zespołu z Bielska-Białej. Drużyna z Rzeszowa wystąpiła w mocno okrojonym składzie. Trwają mecze kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich. Z kadrą Kolumbii przebywa Amanda Coneo, a w kadrze Czech, Gabriela Orvosova. Brakowało także czterech reprezentantek Polski: Katarzyny Wenerskiej, Magdaleny Jurczyk, Aleksandry Szczygłowskiej i Weronii Szlagowskiej. Trener Antiga musiał zaufać w obydwu meczach tylko siódemce zawodniczek.

Dużo mocniejszym składem dysponował trener BKS-u, Bartłomiej Piekarczyk. Brakowało mu jedynie środkowej, kadrowiczki, Joanny Pacak.

W Nisku bielszczanki wygrały do zera, ale obydwaj trenerzy postanowili rozegrać dodatkowego seta, który zakończył się zwycięstwem Developresu. W Stalowej Woli siatkarki z Rzeszowa dotrzymały kroku rywalkom jedynie w drugiej partii.

BKS BOSTIK ZGO BIELSKO-BIAŁA – DEVELOPRES BELLA DOLINA 3:0 (25:12, 25:23, 25:19, dodatkowy set 23:25)

BKS BOSTIK ZGO – DEVELOPRES BELLA DOLINA 3:1 (25:18, 12:25, 25:10, 25:16)

BKS BOSTIK: Nowicka, Mazur (libero) Ciesielczyk, Borowczyk, Nowak (libero), Stachowicz, Laak, Abramajtys, Majkowska, Damaske, Bidas, Janiuk. Trener Bartłomiej Piekarczyk.

DEVELOPRES: De Paula Viana, Obiała, Centka, Makowska-Kulej, Kubas (libero), Kalandadze, Kowalska. Trener Stephane Antiga.