11 września w wypadku samochodowym zginął Marek Ożga – wieloletni radny powiatu tarnobrzeskiego, członek zarządu powiatu w obecnej kadencji, wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

Do tego tragicznego zdarzenia doszło po godzinie 19 w Nowym Grębowie (powiat tarnobrzeski). O okolicznościach wypadku piszemy w artykule: Śmiertelny wypadek w Nowym Grębowie. Nie żyje 60-latek.

Marek Ożga był aktywnym i pomocnym społecznikiem. Mocno zaangażowany w sprawy rozwoju szpitala w Nowej Dębie – był wieloletnim członkiem Rady Społecznej. Jako członek OSP Krawce działał na rzecz strażaków ochotników pomagając w pozyskaniu sprzętu i szkoleniach.

– Był bardzo dobrym Człowiekiem, pomocy nie odmawiał nikomu, pomagał z uśmiecham. Zawsze pozytywnie nastawiony do życia. Jeszcze wczoraj widzieliśmy się… Z dumą pokazywał postęp prac na budowie ścieżki rowerowej w Zabrniu, wyremontowaną drogę na Krawce i na Alfredówkę. Oczkiem w głowie Pana Marka był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie. Chciał aby dzieci miały tam jak najlepsze warunki do nauki i przystosowania do życia. Wiele dobrego uczynił też dla tej placówki. Miał kolejne plany inwestycyjne… Pogrążonej w żałobie Rodzinie przekazuję wyrazy współczucia i zapewnienie od modlitwie. Do zobaczenia Marku, dziękuję za wszelkie dobro które uczyniłeś. Będziemy o Tobie pamiętać – czytamy na Facebooku wiceministra infrastruktury Rafała Webera.