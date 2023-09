Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg pn. Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Wisłosan oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli. Oferty można składać do 5 października.

Zakres prac przewidzianych w przetargu został podzielony na 4 zadania (w tym 3 objęte są prawem opcji). Zadanie podstawowe obejmuje zaprojektowanie i budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej o długości ok. 2,8 km (od 3+500,00 km do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 872). W zależności od środków finansowych, którymi będzie dysponowało Województwo Podkarpackie, zrealizowane zostaną zadania objęte prawem opcji: wszystkie lub tylko poszczególne z nich.

– Zadanie nr 1 obejmuje dalszą rozbudowę zadania podstawowego w kierunku drogi powiatowej nr 1072R (ul. Bojanowskiej). Zadanie nr 3 dotyczy zaprojektowania i rozbudowy drogi w drugim kierunku czyli do drogi wojewódzkiej nr 878 i miałoby długość ok. 6,06 km. Alternatywą Zadania nr 3 byłoby zadanie nr 2, które polega na połączeniu dróg wojewódzkich nr 872 z 878 krótszym odcinkiem o długości ok. 2,5 km i stanowiłaby obwodnicę Niska – wyjaśnia Joanna Szarata, Specjalista ds. Informacji Publicznej Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Na realizację wszystkich zadań przewidziane są 43 miesiące.

– Do 5 października 2023 roku PZDW wyznaczył termin na złożenie ofert przetargowych. W zależności od kosztów realizacji inwestycji wycenionych przez wyłonionego wykonawcę, podjęte zostaną decyzje które odcinki zostaną zaprojektowane i wybudowane. Rozpoczęcie prac budowlanych odbędzie się po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu decyzji ZRID – informuje Joanna Szarata.