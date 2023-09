Nawet zapowiadany deszcz nie odstraszył miłośników piosenek śpiewanych przez Zbigniewa Wodeckiego. Publiczność, która wypełniła zamkowy dziedziniec w minioną niedzielę, usłyszała to co zna i lubi, a niektóre utwory śpiewała razem z artystami.

Chwile przed koncertem nie napawały optymizmem, sprawdziły się prognozy pogody i około godziny 15 zaczęło padać. Na szczęście nie trwało to długo, może po kwadransie można było już schować parasolki. Ciemne chmury zapewne przegoniły pogodne nuty płynące ze sceny.

Ponadgodzinny koncert „Zacznij od Bacha” w wykonaniu orkiestry symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej poprowadził Sławomir Chrzanowski. Dyrygent znany jest stalowowolskim melomanom z koncertów noworocznych w MDK. Jako soliści wystąpili Karolina Leszko i Daniel Cebula Orynicz. Artyści śpiewali solo i w duecie, a były to. m.in.: „Zabiorę Cię dziś na bal”, „My way”, „When i fall in love”, „Tak bardzo wierzę w nas”, „To była Izolda” czy „Oczarowanie”. Na finał zaśpiewali „Lubię wracać tam gdzie byłem już”. Przy utworach „Zacznij od Bacha” i „Chałupy” do artystów dołączyła publiczność.

Koncert zorganizowała Fundacja Pro Arte et Historia dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wstęp na wydarzenie był wolny.

