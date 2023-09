9,4 miliona złotych kosztowała przebudowa drogi powiatowej Nr 1057R. Droga ta pełni istotną rolę w układzie komunikacyjnym i społeczno-gospodarczym Powiatu Niżańskiego.

Inwestycja realizowana była w okresie od 25 października 2022 r. do 25 lipca 2023 r. W piątek, 1 września, uroczyście dokonano odbioru zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1057R ul. Nowa, ul. Słoneczna, ul. Dąbrowskiego w Nisku”. Pełny koszt realizacji inwestycji wyniósł 9 410 290,96 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to kwota 7 220 000 zł. Pozostała kwota w wysokości 2 190 290,96 zł pochodzi ze środków własnych Powiatu Niżańskiego – 1 690 290,96 zł oraz Gminy i Miasta Nisko – 500 000 zł.

Prace wykonało konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika (lider) i PBI WMB Sp. z o.o. w Sandomierzu (partner).

Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę drogi powiatowej Nr 1057R i składało się z dwóch odcinków. Pierwszy – ul. Nowa, ul. Słoneczna – o długości 2770 m, oraz drugi – ul. Dąbrowskiego o długości 868 m. Ponadto przebudowano elementy geometryczne i konstrukcyjne drogi, wykonano poszerzenia, pobocza, zjazdy, chodnik, ścieżkę rowerową, odwodnienie i kanał technologiczny.

Przecięcia wstęgi, a tym samym symbolicznego oddania do użytkowania zmodernizowanej drogi, dokonali: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, Dyrektor ds. Rozwoju Relacji Społecznych BGK Piotr Olszówka, Starosta Niżański Robert Bednarz, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Tomasz Podpora, Radny Rady Powiatu Niżańskiego Andrzej Tofilski, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk, Radni Rady Miejskiej w Nisku: Katarzyna Ożóg-Bąk i Józef Sroka, przedstawiciele wykonawcy inwestycji: Prezes Zarządu Mieczysław Wilk, Dyrektor Oddziału Południe Rafał Janda, kierownik budowy Zygmunt Jasiński, kierownik robót Jakub Głowacki oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach i Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Nisku Jadwiga Maluga.

– Nowoczesne rozwiązania komunikacyjne i przebudowane drogi poprawiają jakość życia mieszkańców danego terenu, danego obszaru, W sposób bezapelacyjny wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Widać to po spadku śmiertelnych wypadków drogowych w ostatnich latach – mówił Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber.

Ważność zrealizowanej inwestycji podkreślił w swoich słowach Starosta Niżański Robert Bednarz: – Niektóre elementy nie były uwzględnione w tym projekcie, będą realizowane w innym zakresie prac ze środków własnych, bo nie można było ich uwzględnić z różnych względów. Jest to infrastruktura potrzebna i ważna. Obserwujemy, duże natężenie ruchu, bo jest to jedna z kluczowych bardzo ruchliwych dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko. Droga ta jest jedną z ważniejszych tras w naszym powiecie, przy której zlokalizowanych jest wiele zakładów pracy. Poprzez podniesienie parametrów drogi, inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfort przemieszczania się tym ciągiem komunikacyjnym. Dziękuję w tym miejscu panu ministrowi Rafałowi Weberowi, za wsparcie i troskę o to, aby inwestycje w Powiecie Niżańskim były realizowane na jak największym poziomie dofinansowania. Dziękuję za to, że zawsze z ogromnym zainteresowaniem patrzy pan na funkcjonowanie samorządów z terenu Powiatu Niżańskiego i skutecznie wspiera je w pozyskiwaniu środków.

(it)