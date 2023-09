W środę, 6 września o godz. 16, upłynął termin składania do rejestracji list z kandydatami do Sejmu i kandydatów w jednomandatowych wyborach do Senatu. W tych ostatnich „za pięć szesnasta” opozycja tworząca tzw. Pakt Senacki wycofała wspólną kandydaturę w naszym okręgu nr 54 i przedstawiła nową.

Zacznijmy jednak od Sejmu. W minionym tygodniu kolejne komitety prezentowały swych kandydatów w okręgu wyborczym nr 23 (Rzeszów-Tarnobrzeg-Stalowa Wola). Zrobiła to Lewica, Trzecia Droga (wyborczy sojusz PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni), Konfederacja oraz Prawo i Sprawiedliwość (szerzej o kandydatach PiS piszemy na str. 5).

Butryn, Czwal, Potańska, Trofiniak, Sztaba-Cholewa…

Przypomnijmy: jako pierwsza swoich pretendentów pokazała Koalicja Obywatelska (wyborczy sojusz PO, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych). Pierwszym na liście KO jest pochodzący z Rzeszowa poseł Paweł Kowal, druga jest wieloletnia (nieprzerwanie od 2001 r.) posłanka Krystyna Skowrońska z Mielca, a trzeci prezydent tego miasta Jacek Wiśniewski.

Jedynym kandydatem KO z powiatu stalowowolskiego jest posłanka dwóch kadencji (2007–2015) ze Stalowej Woli, obecna radna miasta Renata Butryn (nr 7 na liście). Z powiatu niżańskiego kandyduje jego były wicestarosta Sławomir Czwal (8) i obecna radna tego powiatu Małgorzata Sztaba-Cholewa (29), a z tarnobrzeskiego – aktywistka społeczna Grażyna Potańska (9) i były prezes zarządu Huty Stalowa Wola SA Krzysztof Trofiniak (16).

Siudy, Skiba, Zych, Gronek…

Numerem jeden na liście Lewicy jest ponownie Wiesław Buż, obecny poseł z Rzeszowa z frakcji SLD. Z drugiej pozycji startuje Patrycja Pawlak-Kamińska z Rzeszowa reprezentująca frakcję Wiosna, a z trzeciej Agnieszka Itner, także z Rzeszowa, z partii Razem.

Z powiatu niżańskiego kandyduje Amanda Siudy, pracowniczka Urzędu Miasta i Gminy Niska (nr 8 na liście) i pochodzący z Rudnika nad Sanem Jakub Skiba (15), student rzeszowskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

Z powiatu stalowowolskiego startuje nauczycielka Ala Zych (10), a z tarnobrzeskiego – Artur Gronek (21), działacz Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto Tarnobrzeg.

Borowiec, Zych, Surdy…

Jedynką na liście Trzeciej Drogi jest w naszym okręgu Adam Dziedzic, wójt podrzeszowskiej gminy Świlcza i prezes podkarpackiego PSL. Z drugiego miejsca kandyduje Elżbieta Burkiewicz z Mielca (Polska 2050), a z trzeciego Sylwester Korycki z Dębicy (także Polska 2050).

Z 14. miejsca startuje radny Niska Błażej Borowiec (PSL), z 24. pozycji – pielęgniarka Barbara Zych z Tarnobrzega (PSL), a listę zamyka na 30. miejscu wójt gminy Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim Leszek Surdy (PSL). Kto od Hołowni???…..

Pracownik, Szeląg, Tofilski

Listę Konfederacji Wolność i Niepodległość otwiera w naszym okręgu poseł Grzegorz Braun ze Starej Wsi k. Brzozowa reprezentujący ugrupowanie Konfederacja Korony Polskiej. Drugi jest Tomasz Buczek z Kolbuszowej Górnej (Ruch Narodowy), a trzeci Michał Połuboczek z Warszawy (Nowa Nadzieja).

Z Ulanowa w powiecie niżańskim, z ??? miejsca na liście startuje nauczycielka Teresa Pracownik, ze Stalowej Woli – student medycyny Kacper Szeląg (???), a z 29. pozycji – Bogusław Tofilski, sołtys Wólki Tanewskiej w gminie Ulanów.

Kto przeciw Sagatowskiej

W naszym jednomandatowym okręgu nr 54 do Senatu (powiat stalowowolski, niżański, leżajski, tarnobrzeski i Tarnobrzeg jako powiat grodzki), rywalką Janiny Sagatowskiej ze Stalowej Woli, wieloletniej (1997–2005 i nieprzerwanie od 2011 r.) senator z ramienia PiS, miała być Małgorzata Zych z Tarnobrzega, zgłoszona przez PSL w ramach tzw. paktu senackiego (porozumienie KO, Lewicy i Trzeciej Drogi).

1 września okazało się jednak, że kandydatura Zych została wycofana. Ta działaczka społeczna z Tarnobrzega, kojarzona mocno z Konfederacją, dowiedziała się o tym fakcie, jadąc na… konwencję wyborczą PSL w Rzeszowie. Wcześniej kontrowersje wzbudziły jej wypowiedzi o wojnie w Ukrainie, a za brak jednoznacznego potępienia Władymira Putina, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz postawił jej ultimatum: jeśli tego nie zrobi, to nie będzie kandydatką zgłoszoną przez ludowców.

30 sierpnia Małgorzata Zych złożyła taką deklarację, nazywając Putina zbrodniarzem wojennym, ale PSL i tak cofnęło jej poparcie. W odpowiedzi Zych wydała nowe oświadczenie, w którym m.in. przeprasza Putina za nazwanie go zbrodniarzem, „gdyż do tej pory nie zapadł wyrok Międzynarodowego Trybunału Karnego, przed którym oskarżony jest o bezprawne deportacje dzieci z okupowanych terenów Ukrainy”.

Kto zastąpi ją w ramach paktu senackiego? 5 września prezes Kosiniak-Kamysz poinformował, że PSL ogłosi swoją decyzję dzień później, i że „będzie to samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem”. Okazało się, że kandydatem tym został Paweł Bartoszek, radny powiatu tarnobrzeskiego (był jego starostą w kadencji 2014–2018) i to on rzuci wyzwanie Janinie Sagatowskiej.

Ponadto w okręgu nr 54 kandydatem do Senatu będzie też Artur Burak, zgłoszony przez Konfederację lekarz medycyny pracy w Stalowej Woli.