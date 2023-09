W środę, 6 września 5. kolejkę rozgrywały drużyny stalowowolskiej „okręgówki”. Niespodzianek nie było. Zespoły z góry tabeli odniosły zwycięstwa.

ŁKS Łowisko pokonał na wyjeździe Jezioraka 3:0. Była to piąta z rzędu wygrana lidera, dla którego wszystkie bramki w Chwałowicach zdobył Dawid Wach. Napastnik z Łowiska objął prowadzenie w klasyfikacji najlepszych strzelców (9 goli).

Dobre widowisko zafundowali w Jelnej kibicom piłkarskim drużyny Pogoni Leżajsk i LZS-u Zdziary. Po pół godzinie gry gospodarze prowadzili 2:0. Tuż przed przerwą kontaktowego gola strzelił Julian Cupak, a dziesięć minut przed końcem spotkania, bramkarza Pogoni pokonał Artur Łuczak i mecz zaczynał się jakby od nowa. W doliczonym czasie gry sędzia podyktował, trzeba zaznaczyć, że jak najbardziej słusznie rzut karny dla Pogoni, który na gola zamienił Arkadiusz Drożdżal.

Trzy punkty zaksięgował także Sokół Nisko. W niedzielę jedenastka trenera Pacholarza przegrała w domu z rezerwą Stali Stalowa Wola 0:3, a w środę w takim samym stosunku pokonała na wyjeździe Stal Nowa Dęba. Wszystkie bramki w tym meczu padły w pierwszych ośmiu minutach po przerwie.

Ciekawy przebieg miał mecz Stali II Stalowa Wola z Transdźwigiem Stale. Po pierwszej połowie goście wygrywali 1:0 (Kabata 27), a trzy minuty po wznowieniu gry po przerwie 2:0 (Stąporski) i chyba w tym momencie mało kto wierzył w to, że stalowcy będą w stanie odwrócić losy spotkania. Tymczasem w dziesięć minut Stal nie tylko zdołała doprowadzić do wyrównania, ale wyjść na prowadzenie, a dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu gry, strzelic czwartego gola i wygrać mecz 4:2.

Wyniki 5. kolejki:

Siarka II – Tanew 1:1 (0:1), Tomczyk (77) – Kotuła (33), Sparta – Stal Gorzyce 1:3 (1:3), (Sudoł 41 – rzut karny) – Ferreira (22, 42), Świąder (11), Jeziorak – Łowisko 0:3 (0:1), Wach (36, 55, 84), Pogoń – Zdziary 3:2 (2:1), R.Drożdżal (14), Kruk (32) – Cupak (42), Łuczak (80), Stal ND – Sokół 0:3 (0:0), Ivakhnenko (46), Kelechi (49) D.Pyryt (53), Stal II – Transdźwig 4:2 (0:1), Rębisz (54, 58), Kogut (51), Chuba (89) – Kabata (27), Stąporski (48), San – Azalia 1:0 (1:0), Studnicki (26), Jarocin – KS TŁK 3:0 v.o.

Tabela za www.regiowyniki.pl

Najlepsi strzelcy: 9 – Wach (Łowisko), 6 – Bieniasz (Azalia), Jarosz (Łowisko) 5 – Gumieniak (Łowisko).

6. kolejka,9 września: Łowisko – Pogoń (16), Azalia – Sokół (16), Zdziary – Stal II (16), 10 września: Transdźwig – Stal ND (16), Stal G. – Jeziorak (16), Tanew – Jarocin (16), San – Siarka II (16), pauzuje Sparta.