Od marca zeszłego roku trwa modernizacja ulicy Działkowej w Stalowej woli. Inwestycja jest już na finiszu, a jej otwarcie ma nastąpić w październiku.

Modernizacji poddawany jest ponad 1,5 kilometrowy odcinek drogi. Nowa jezdnia będzie miała dwa pasy ruchu po 3 metry. Na całej długości pojawi się również ścieżka pieszo-rowerowa. Będzie też około 200 miejsc parkingowych. W dwóch miejscach zaplanowano wyniesione skrzyżowania z dodatkowym oświetleniem w okolicy oczka wodnego i przy ulicy Podgórnej.

Na całym odcinku drogi wybudowana została kanalizacja deszczowa. W ramach zadania przebudowana została kanalizacja sanitarna oraz wybudowane oświetlenie.

Na jednej z sesji Rady Miejskiej prezydent Lucjusz Nadbereżny poinformował o budowie zbiornika retencyjnego u podnóża skarpy, który pierwotnie nie był tam planowany. Jak się okazało analizy, które były wykonane później i chęć wykonania dodatkowych elementów drogi czy odcinków drogi, które będą się spinały w ten układ odwodnienia miasta zdeterminowały decyzję o powstaniu tego obiektu – Jest to zbiornik kluczowy ze względu na punkt położenia tego miejsca, gdzie mamy spadek wód deszczowych, nie tylko z ulicy Działkowej. Przed nami kolejne oczekiwane modernizacje tj. ulica Podgórna, Wałowa, wszystkie te ulice muszą być spięte w cały spójny system odwodnienia. Z racji ułożenia powierzchni, z racji wysokości terenu kanalizacja deszczowa będzie dość istotnie obciążona, dlatego w tym terenie musi powstać zbiornik wody deszczowej, który w przypadku dużych, ulewnych deszczów, będzie retencjonował wodę i przytrzymywał ją w tym miejscu – mówił w marcu tego roku włodarz miasta.

Na oczkiem wodnym przy błoniach nadsańskich można zaobserwować obecnie tworzoną drewnianą instalację. – Bardzo ciekawa forma tarasowa już u zejścia z górki. Nad oczkiem pojawi się przejście tarasowe, a więc będziemy wchodzić nad lustro wody i na całej długości oczka również będzie taras drewniany. Myślę, że to bardzo uatrakcyjni to miejsce, ale również to wniosek, który realizujemy w odpowiedzi na głos wędkarzy, tych którzy tam wędkują, tak aby, dostęp do oczka, dostęp do wędkowania był bardziej bezpieczny, bardziej komfortowy. I myślę, że będzie to nowe miejsce, które będzie cieszyło się duża popularnością wśród naszych mieszańców. Instalacje powinny zakończyć się we wrześniu tak aby w październiku wszystkie pozwolenia na użytkowanie były już dla miasta przyznane – informuje prezydent Lucjusz Nadbereżny.