Będzie na co popatrzeć! W poniedziałek (11 września) w Nisku, a we wtorek (12 września) w Stalowej Woli siatkarki DevelopRes Bella Dolina Rzeszów zmierzą się z BKS Bostic ZGO Bielsko-Biała.

W poniedziałek kibice siatkówki będą mogli zobaczyć w akcji czołowe polskie drużyny w hali PSP 1 w Nisku przy ul. Słowackiego 10. Spotkanie aktualnych wicemistrzyń Polski i ćwierćfinalistą Ligi Mistrzyń z czwartą drużyną ubiegłego sezonu odbędzie się z okazji obchodów 90-lecia nadania Nisku praw miejskich. W trakcie meczu prowadzona będzie zbiórka pieniędzy i cały dochód przekazany zostanie dla Domu Dziecka w Rudniku nad Sanem. Początek meczu o godz. 18. Wstęp wolny.

We wtorek trener Stefan Antiga i jego „Rysice” oraz ośmiokrotny mistrz Polski z Bielska-Białej wyjdą do gry na parkiecie w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 15. Także to spotkanie będzie miało charakter charytatywny. W trakcie meczu prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na leczenie Bartka Belcarza. Wstęp wolny!