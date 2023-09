We Wrocławiu w ramach Turnieju Tenisowego Miast na kortach Olimpijskiego Klubu odbywał się finał Drużynowego Pucharu Polski Amatorów. Do rywalizacji przystąpiło 8 zespołów wyłonionych w finałach wojewódzkich i regionalnych. W elitarnym gronie znalazła się drużyna Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli.

Mistrz Podkarpacia i zwycięzca półfinałowego spotkania z mistrzem województwa lubelskiego – Górnikiem Łęczna, rozpoczął turniej od zwycięskiego pojedynku z KT Grzegórzecki Kraków 4:2. W półfinale wyeliminował imiennika z Łodzi, a w finale nasza drużyna nie dała żadnych szans ekipie Breaka Warszawa, zapewniając sobie końcowy sukces już po grach singlowych. W meczu o trzecie miejsce MKT Łódź pokonał Royal Zielona Góra 4:2.

Po finałowym spotkaniu podczas ceremonii zamknięcia turnieju, uczestnicy trzydniowych zmagań usłyszeli Mazurka Dąbrowskiego, a tenisistki i tenisiści zwycięskiej drużyny, usłyszeli jeszcze zespół Queen i oczywiście We Are The Champions.

MKT Stalowa Wola występowała w składzie: Katarzyna Nowak, Patrycja Komarska, Iza Dubowik, Pawel Lipka, Leszek Wrzesień, Michał Sekuła oraz Łukasz Puk (kapitan).

Zdobywca Drużynowego Pucharu Polski otrzymali pamiątkowy puchar i 40 000 zł (główna nagroda), Break Warszawa – 20 000 zł, MKT Łódź – 10 000 zł, a czwarty zespół turnieju, Royal Zielona Góra – 5 000 zł.

Gościem honorowym wrocławskich finałów był znakomity polski tenisista Łukasz Kubot. Zwycięzca Australian Open 2014 i Wimbledonu 2017 w grze podwójnej pogratulował naszej drużynie zwycięstwa i przypomniał wszystkim, że to w… Stalowej Woli wygrał swój pierwszy w życiu turniej dla dzieci do lat 10.

– Do rozgrywek zgłosiło się około 60 klubów, a w finale było miejsc było już tylko 8 – mówi Andrzej Pyzara, prezes Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli. – Z trzech meczów jakie rozegraliśmy, najtrudniejszy był pierwszy z Grzegórzeckim Kraków. Na długo zapadnie mi w pamięci ostatnie spotkanie deblowe. Szala zwycięstwa przechylała się w nim na jedną lub na drugą stronę, do samego końca. Z Łodzią – mecz bez… historii. Również finał. Jesteśmy pierwszym w historii polskiego tenisa zdobywca Drużynowego Pucharu Polski Amatorów! To ogromny sukces zawodniczek i zawodników, którzy tworzyli drużynę. To na nich płynie największy splendor, ale także na nasz klub i na całe miasto Stalowa Wola. Gratuluję całej drużynie. Wszyscy byliście wspaniali i dziękuję za piękne reprezentowanie MKT Stalowa Wola.

runda

MKT Stalowa Wola – GRZEGÓRZECKI Kraków 4:2

Katarzyna Nowak – Paulina Kełmecka 6:9, Patrycja Komarska – Agnieszka Siuta 9:3, Paweł Lipka – Mateusz Stawowiak 9:2, Leszek Wrzesień – Radosław Gładyś 6:9, Nowak/Komarska – Kełmecka/Siuta 9:1, Lipka/Wrzesień – Stawowiak/Gładyś 9:8 (11).

Półfinał

MKT Łódź – MKT Stalowa Wola 1:5

Paulina Bednarek – Katarzyna Nowak 5:9, Luiza Drwięga – Patrycja Komarska 4:9, Tomasz Modro – Paweł Lipka 3:9, Bartosz Sadowski – Michał Sekuła 8:9, Paulina Bednarek/Magdalena Witkowska – Iza Dubowik/Katarzyna Nowak 8:9, Modro/Sadowski – Łukasz Puk/Michał Sekuła 9:0 (v.o.)

Finał

MKT Stalowa Wola – BREAK Warszawa 4:2

Katarzyna Nowak – Natalia Kowalczyk 9:3, Patrycja Komarska – Magdalena Szmyd 9:5, Paweł Lipka – Andrzej Morawski 9:5, Leszek Wrzesień – Wojciech Struchlik 9:6.

Po czwartym meczu, mając zapewnione zwycięstwo końcowe, drużyna MKT Stalowa Wola obydwa spotkania deblowe oddała rywalom walkowerem