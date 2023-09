W sobotę 9 września o godz. 16 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli odbędzie się kolejna edycja Narodowego Czytania. Tym razem uczestnicy wydarzenia wezmą na warsztat dzieło Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.

Oprócz obcowania z lekturą wybitnej polskiej pisarki, biblioteka przygotowała dla uczestników wydarzenia liczne atrakcje: będą okolicznościowe przypinki, uczestnicy Narodowego Czytania otrzymają specjalną zakładkę z motywami nadniemeńskich kwiatów, z książkowym cytatem lub portretem pisarki. Będzie także okolicznościowa pieczęć na 12. edycję Narodowego Czytania. Każdy, kto podczas wrześniowego wydarzenia przyniesie do biblioteki swój egzemplarz książki autorstwa Elizy Orzeszkowej, będzie mógł liczyć na pamiątkowe wbicie stempla. O oprawę muzyczną wydarzenia zadbają zaś muzycy pod kierownictwem Edwarda Horoszko. Zaprezentowana zostanie także wystawa pt. „Ona była żywą mądrością i czującym sercem całej epoki”.

– „Nad Niemnem” to najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Powstawała w latach 1886–1887, a w formie książki ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza”. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Nad Niemnem to jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku – mówią organizatorzy.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza oraz „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, a w 2019 roku polskie nowele. Lekturą Narodowego Czytania 2020 była „Balladyna” Juliusza Słowackiego, rok później „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, a w 2022 roku odbyło się Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.