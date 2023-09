Do przykrego zdarzenia doszło w meczu pomiędzy Huraganem Zdziechowice i Orłem Glinianka.

W 60. minucie, przy prowadzeniu gości 1:0, bezpardonowo zaatakował bramkarza Glinianki wprowadzony na plac gry po przerwie Albert Pietras. Zawodnik Huraganu z impetem „wjechał” wślizgiem z w… twarz i głowę Łukasza Dąbka. Wyglądało to makabrycznie. Bramkarz Orła potrzebował pomocy medycznej. Nie mógł w takim stanie kontynuować gry. Zastapił go Mateusz Gietko, a winowajca został ukarany przez sędziego Witolda Wieprzęcia czerwoną kartką. Jak udało nam się dowiedzieć, za tak bezmyślne, niebezpieczne zagranie, czeka go dłuższa przerwa w występach w lidze.

W meczu na szczycie Truck Kotowa Wola zremisował z Orłem Rudnik. Spotkanie było bardzo wyrównane. Dwukrotnie goście obejmowali prowadzenie i za każdym razem gospodarze bardzo szybko odrabiali straty.

Wyniki 4. kolejki:

Przędzel – Kurzyna 2:2 (1:0), Guściora 2 – Kuliński, Turbia – Krzaki-Słomiana 3:0 (2:0), Smalisz 2, Mastalerczyk, Kotowa Wola – Orzeł Rudnik 2:2 (1:1), D.Idec, Szuba – Chaber 2, Sójkowa – Zarzecze 4:2 (2:1), Guz, Bielecki, Olszowy, Dul – A.Kozyra, Cichoń, Zdziechowice – Glinianka 0:4 (0:1), Smutek, Kiełbowicz, Bak, Lokaj, Sanna – Kopki 4:2 (1:0), Czajka, Skoczyński, Mochl, Sołtys – Młynarski, Zastawny, pauzowały Bieliny.

5. kolejka, 9 września: Orzeł – Sójkowa (16), Krzaki-Słomiana – Kotowa Wola (16), Kopki – Bieliny (17), 10 września: Zarzecze – Zdziechowice (13), Kurzyna – Turbia (13), Glinianka – Zaklików (17.30), pauzuje Przędzel.