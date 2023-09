Od zwycięstwa do zwycięstwa kroczą piłkarze Czarnych Lipa. Wszystkie odnieśli na obcych sobie obiektach. Dwa w Jastkowicach, nad Bukową i Olimpią, a ostatnio w Skowierzynie.

W pierwszej połowie, w bardzo krótkim odstępie czasu, drużyna grającego trenera Adriana Chamery zdobyła dwie bramki (Grzegorz Drąg 22, Mateusz Pląs 25) i do 58. minuty miała mecz „pod kontrolą”. Wtedy to jednak kontaktową bramkę z karnego zdobył Bartosz Wolak i Unia ruszyła do ataku. Wyrównać jej się jednak nie udało.

Nie dopisał sobie ani jednego punktu Słowianin, który podobnie jak Czarni mieli komplet „oczek”. Jedenastka trenera Tomasza Telki jechała więc do Knap w roli faworyta. Boisko szybko zweryfikowało siłę zespołu z Grębowa. W 11. minucie Mariusz Lewicki strzelił pierwszego gola dla Kolejarza, chwilę później drugiego, a tuż przed przerwą Karol Wójciak po raz trzeci wpakował piłkę do bramki Słowianina. Od 25. minuty goście grali w „10”. Drugą żółta kartka został napomniany Mariusz Maciuba. Po przerwie gospodarze pozwolili przyjezdnym zdobyć dwie bramki. W 59. minucie trafił Ciba, a w 88. minucie Kułaczkowski.

UNIA SKOWIERZYN – CZARNI LIPA 1:2 (0:2)

0-1 Drag (22), 0-2 Plęs (25), 1-2 Wolak (58 – rzut karny)

UNIA: Turek – Bijak (90 Tomczyk), Czerwonka, Gałużny, Kawęcki, Mączka (46 Nowak), Myszka, Wolak (80 Mazur), Wrzosek, A.Zając (Kopyto), P.Zając.

CZARNI: Stachowicz – Dąbek, Mach, Tur, Drąg (87 Wojniak), Brzeziński (31 Górniak, 90 Życzyński), A.Chamera, Plęs (34 Gierak), Kapusta, Karol Chamera (71 Tatar), Konrad Chamera (90 Pyz).

Sędziował Jan Grdeń (Chmielów). Żółte kartki: Mączka, Bijak, A.Zając, P.Zając – Drąg, Konrad Chamera, A.Chamera, Kapusta.

W pozostałych meczach 4. kolejki:

Olimpia – Wisan 3:0 (1:0), Pchełka, Młynarczyk, A.Bartnik, Wola Rzeczycka – Sokół 5:1 (2:0), Brzeski 2, Temporale, Trzuskot, Porzuc – Bożek, Jadachy – Bukowa 2:4 (1:2), M.Wolan, T.Wolan – M.Partyka 2, Uliasz, W.Dziura, Junior – Żabno 6:1 (4:1), Kanios 2, Mazur, Brożyna, Kiszka – Kurkiewicz, San – Wichry 1:2 (1:1), Beszczyński – Zygmunt 2, Kolejarz – Słowianin 3:2 (3:0), Lewicki 2, Wójciak – Kułaczkowski, Ciba.

5. kolejka, 9 września: Czarni – Jadachy (16), 10 września: Słowianin – Olimpia (16), Wichry – Kolejarz (16), Żabno – San (16), Sokół – Junior (16), Bukowa – Wola Rz. (16), Wisan – Unia (16).

