Takie pytanie zaczynają sobie zadawać kibice drużyny z Ulanowa. Wprawdzie to dopiero początek sezonu i zbyt szybko skazywać kogokolwiek na pożarcie, ale takiemu klubowi jak Retman nie przystoi przegrywać meczu za meczem w tak dużych rozmiarach…

W Brzyskiej Woli Retman trzymał kurs jedynie do przerwy. W 32. minucie gospodarze objęli prowadzenie (Daniel Kaczmarczyk). Dwie minuty później wyrównał z karnego Daniel Hasiak. Upłynęły kolejne dwie minuty, a bramkarza Retmana pokonał Marcin Socha. Po przerwie Retman opadł z sił, oddał inicjatywę gospodarzom, stracił kolejne cztery bramki i jego piłkarze schodzili z boiska ze spuszczonymi głowami.

Niecałych dziesięciu minut potrzebowała Unia Nowa Sarzyna, żeby ograć drużynę z Podwoliny. W tym czasie zdobyła trzy bramki. Przy każdej udział miał 19-letni Wojciech Karwacki. W 51. minucie w polu karnym gości faulowany był Wojciech Karwacki. Prowadzący to spotkanie pan Tomasz Zieliński bez wahania podyktował rzut karny. Pewnym wykonawcą „jedenastki” był Piotr Hanejko. Trzy minuty później, po zagraniu piłki przez Krystiana Chmiela, bramkę zdobył Karwacki, a w 60. minucie obsłużył on idealnym podaniem Dawida Półtoraka i było „posprzątane”.

UNIA NOWA SARZYNA – KS PODWOLINA 3:0 (0:0)

1-0 Hanejko 951 – rzut karny), 2-0 Karwacki (56), 3-0 Półtorak (63)

UNIA: Sarzyński – Bąk (70 Drelich), Kostyra, Małek, Iskra, Karwacki (70 Kucz), Hanejko (90 Piskorowski), Szwedo (46 Półtorak), Madej (85 Staroń), Neverov (80 Węglarz), Chmiel.

PODWOLINA: Wołoszyn – Kutyła, Dyba, Łepski, Kowal – Seltenreich, Cichoń, Zaguła, Madej, Szewczyk – Tofil G.

Rezerwa: Penc, Śpiewak, Pisarski, Tofil W., Wolski, Serwacki, Stelmach

Sędziował Kamil Zieliński (Żabno). Żółte kartki: Madej, Neverov, Karwacki – Kowal, Łepski.

W pozostałych meczach 4. kolejki:

Brzyska Wola – Retman 6:1 (2:1), Staroń 2, Kaczmarczyk, Socha, Hacia, Czechera – Hasiak, Francesco – Ceramika 6:0 (5:0), Miazga, Półćwiartek, Kazek, Stopyra, Jakubek, Łęg – Staromieszczanka 3:3 (0:2), Kobylarz, Kozioł, Kruk, – Mitrowski, Ćwikła, Olechowski, Advit – Sarzyna 1:1 (0:0), Kusiak – Zebzda, Górnovia – Sokół 4:1 (1:0), H.Słonina 2, Piersiak, Chorzępa – Paul, San – Podlesianka 0:3 (0:1), M.Kowalski, K.Kowalski, Rurak.

5. kolejka, 9 września: Podwolina – Advit (12), 10 września: Staromieszczanka – Unia (15.30), Podlesianka – Brzyska Wola (16), Sokół – San (16), Sarzyna – Górnovia (16), Retman – Francesco (16), Ceramika – Łęg (17).

