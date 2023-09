W Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli zakończył się remont będący pokłosiem pozyskania przez miasto rządowego dofinansowania z programu „Dostępna Szkoła”. Dzięki podjętym działaniom szkoła jeszcze lepiej odpowiada potrzebom dzieci z niepełnosprawnościami.

– Wszystkie działania, które tu podjęliśmy, większe, mniejsze, są skoncentrowane na tym, aby każdy uczeń niepełnosprawny, każda osoba niepełnosprawna, która odwiedzi naszą szkołę mogła poruszać się samodzielnie – mówiła Alicja Bartoszek, dyrektor szkoły.

Łączny koszt prac wykonanych w placówce opiewa na ponad 2 mln zł, z czego nieco ponad 1 mln zł stanowi dotacja. – Są to środki pochodzące z dofinansowania rządowego, z programu, który jest dedykowany do tego aby odmieniać przestrzeń oświatową, aby ona stawała się przyjazna, aby likwidować wszelkie bariery dla dzieci z niepełnosprawnością, dla dzieci, które kształcą się w systemie integracyjnym – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

W ramach przeprowadzonych prac zamontowana została winda zewnętrzna, która komunikuje wszystkie piętra, dzięki czemu główna bariera architektoniczna została zlikwidowana. – To najwyższy wydatek, który dotyczył tego zadania, dodatkowo wejście do szkoły nabrało zupełnie nowego wyglądu – mówił włodarz miasta.

Wykonano remont pochylni, schodów, powstała platforma pozwalająca na zejście do sali gimnastycznej. Wyremontowano klatki schodowe, korytarze. Poręcze zostały dostosowane tak aby spełniały najwyższe standardy dostępności. Powstały nowe sale rehabilitacyjne. Wyremontowanych zostało kilka sal lekcyjnych, świetlicę, stołówkę, czytelnię, bibliotekę powstała sala wyciszeń. Włączniki światła zamontowano na odpowiedniej wysokości.

– Korytarze są w takich kolorach, żeby nie zaburzać uwagi uczniów, dlatego, że mamy bardzo dużo uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego, uczniów autystycznych, którym musimy w jakiś sposób wyeliminować bodźce, które rozpraszają – mówiła Alicja Bartoszek. Zastosowano też rozwiązania, które pomogą bezpiecznie poruszać się osobom niedowidzącym.

Ponadto wielu nauczycieli podjęło i ukończyło studia umożliwiające im prace specjalistyczną z uczniami niepełnosprawnymi.

– W ramach projektu wyposażyliśmy szkołę w sprzęt komputerowy, nowoczesną aparaturę, programy edukacyjne i inne pomoce dydaktyczne – mówiła Alicja Bartoszek.

To nie koniec nakładów na tę szkołę. – Ten rok szkolny to będzie rok wielkich zmian w oświacie stalowowolskiej, poprzez największy program inwestycyjny od trzech dekad na terenie miasta Stalowej Woli. Uruchamiamy wielki program oświatowy, który dotyczy 3 budynków, to właśnie w szkole podstawowej nr 7 już za kilka, kilkanaście dni, rozpocznie się budowa, upragnionej hali sportowej, za kwotę ponad 12,3 mln zł. Zostanie wybudowana nowoczesna sala gimnastyczna wraz z zapleczem szatniowym, z przebudową zaplecza sportowego dla całej szkoły – mówił prezydent.

Dodał, że niebawem ruszy też budowa nowego Przedszkola nr 9 w miejscu dawnej siedziby Przedszkola nr 12, które przeniosło się do nowo wybudowanego żłobko-przedszkola w technologii pasywnej. W planach jest także budowa nowego skrzydła dla PSP nr 11. Łącznie wartość tych trzech zadań to ponad 52 mln zł.