Przed meczem wyjazdowym Sparty w Łowisku, pochodzący z Jeżowego znany dziennikarz sportowy, komentator Mateusz Święcicki przeprowadził w Hiszpanii wywiad z Robertem Lewandowskim dla portalu meczyki.pl. Po rozmowie poprosił napastnika Barcelony, aby umotywował spartan do walki w spotkaniu z liderem…

– Nie słuchajcie trenera, on was nie zmotywuje, ja mam lepszego gościa, który nakręci was na ten mecz. Vamos, vamos! – krzyknął w filmiku, jaki ukazał się na klubowym profilu Sparty, Mateusz Święcicki, na co kapitan polskiej reprezentacji odpowiedział: nie słuchajcie go, słuchajcie trenera, trzymam za was kciuki, wygrajcie ten mecz i trener wam w tym pomoże. Nie pomogło. Sparta tylko do przerwy był w stanie odpierać ataki piłkarzy z Łowiska. Później górowali wyraźnie gospodarze, kończąc spotkanie zwycięstwem 4:1. ŁKS został po ostatniej kolejce jedynym zespołem, który nie wie jak smakuje porażka, a Sparcie na osłodę pozostaje fakt, że jest pierwszą drużyną, która strzeliła liderowi gola.

Robert Lewandowski w przemówieniu do piłkarzy Sparty Jeżowe

Po 3. kolejkach komplet punktów miał także Sokół z Niska, lecz w niedzielę przegrał u siebie z rezerwami Stali Stalowa Wola. Stalowcy wystąpili w mocnym składzie, z kilkoma piłkarzami z pierwszej drużyny i bardzo szybko objęli prowadzenie. W 13. minucie uderzeniu Wiktoruka z rzutu wolnego, Konefał sparował piłkę, ale wprost pod nogi Bystrka i ten spokojnie wpakował ją do bramki. Pięć minut po przerwie bramkarz Sokoła źle podał piłkę do Bednarza, przejął ją Iwao i nie zmarnował okazji na podwyższenie wyniku. Trzecia bramka dla Stali padła po ładnej, zespołowej akcji, którą wykończył Fedejko. Sokół miał w tym meczu kilka bardzo dobrych okazji do zdobycia bramki, jednak piłkarzom z Niska brakowało staranności i precyzyjności w ich wykończeniu.

Wczoraj (środa, 6 września) rozgrywana była 5. kolejka.

SOKÓŁ NISKO – STAL II 0:3 (0:1) — poniżej galeria zdjęć z meczu

0-1 Bystrek (13), 0-2 Iwao (50), 0-3 Fedejko (67)

SOKÓŁ: Konefał – Omuru (75 Drozd), Drelich, Stępień, Buczek (60 Kuca), Letandze (62 Ivakhnenko), Bednarz (70 Panicz), Dziopak (70 Dziopak), Kelechi, Serafin, F.Moskal (75 Iskra)

STAL: Przybek – Krajanowski, Naslyan, Pikuła, Książek (87 Marchut), Wiktoruk, Sukiennicki, Bystrek (73 Kogut), Fedejko – Rębisz (80 Madej), Iwao.

Sędziował Maksymilian Ciak (Sójkowa). Żółte karetki: Ivakhnenko – Iwao.

ŁOWISKO – SPARTA 4:1 (1:1)

1-0 Wach (34), 1-1 Sabat (45), 2-1 Jarosz (56), 3-1 Jarosz (61), 4-1 Wach (82)

ŁKS: Olechowski – Delekta, Leja, Kloc, Socha (84 Rembisz), Gumieniak, Olko, Wach, Nowak, Jarosz, Początek (84 Szeliga).

SPARTA: Kolano – Gielar, Szewc, A.Chudzik, Naumov (85 Burda), Szewczyk, Bulec, Misiak (60 W.Chudzik), Piędel (50 Piela), Wojtanowicz (72 Kruk), Sabat.

Sędziował Tomasz Wilk (Nowa Dęba). Żółte kartki: Leja, Kloc, Socha – Baran, Piędel, Piela.

W pozostałych meczach 4. kolejki:

Azalia – Stal ND 3:1 (2:0), Stańko 2, Rataj – Szalony, Transdźwig – Pogoń 1:3 (1:2), Franus – Pigan, Stefan, Flis, Zdziary – Jeziorak 3:1 (2:1), R.Wojtas 2, Cupak – Mateusz Kurkiewicz, Tanew – San 2:1 (1:0), Fąfara 2 – Jakubowski, Stal G. – Jarocin 0:1 (0:0), Tarka, KS TŁK – Siarka II – nie odbył się, gospodarze nie stawili się do meczu.

Najlepsi strzelcy: 6 – Bieniasz (Azalia), Jarosz, Wach (obydwaj Łowisko) 5 – Gumieniak (Łowisko).

6. kolejka, 9 września: Łowisko – Pogoń (16), Azalia – Sokół (16), Zdziary – Stal II (16), 10 września: Transdźwig – Stal ND (16), Stal G. – Jeziorak (16), Tanew – Jarocin (16), San – Siarka II (16), pauzuje Sparta.