We wtorkowe przedpołudnie na tarasie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli odbyła się konferencja prasowa kandydatki do Sejmu z ramienia Koalicji Obywatelskiej Renaty Butryn. Podczas spotkania Butryn przedstawiła najważniejsze punkty swojego programu wyborczego. Na konferencji była obecna także Elżbieta Łukacijewska – europosłanka, która wspiera kandydaturę swojej partyjnej koleżanki.

Wszyscy obecni na konferencji podkreślali, że nadchodzące wybory będą najważniejszymi po tych z 1989 roku, obywatele uprawnieni do głosowania zdecydują o tym kto będzie nimi rządził przez kolejne cztery lata. Już 15 października pójdą do urn i oddadzą swój głos. Tymczasem kandydaci na posłów rozpoczęli kampanię wyborczą, w której każdy z nich przedstawia swój program oraz swoje przekonania.

– Chciałabym z tego miejsca zaapelować do mieszkańców Stalowej Woli, do mieszkańców całego powiatu, do mieszkańców Podkarpacia aby wsparli wspaniałą kobietę, wspaniałego mieszkańca, osobę dla której wartości, sprawy Polski, Polaków, mieszkańców są najważniejsze i żeby wsparli osobę, dla której bycie posłem na Sejm RP jest niesamowitą wartością i będzie godnie reprezentowała wszystkie problemy i potrzeby tego regionu – powiedziała o Renacie Butryn Elżbieta Łukacijewska.

Przedstawiciel Nowoczesnej Jerzy Florek podczas konferencji zaświadczył, że wspiera kandydatkę Koalicji, bo jest życzliwa i empatyczna, wspiera ludzi i dla niej każdy człowiek się liczy. Swoje poparcie dla Renaty Butryn wyraził także Damian Marczak, współpracujący z nią w samorządzie.

Program wyborczy przygotowany przez kandydatkę jest oparty na kilku najważniejszych sprawach. Po pierwsze bezpieczeństwo, którego filarem jest przemysł zbrojeniowy, mogący osiągnąć poziom pozwalający konkurować w świecie jeśli chodzi o produkty. Drugą sprawą są kwestie społeczne, hasło które widniej na plakacie wyborczym kandydatki brzmi, że ważny jest każdy człowiek i nad pomocą w rozwiązywaniu problemów społecznych zamierza się mocno pochylić. Kolejną kwestią jest oświata, jej problemy są bardzo dobrze znane Renacie Butryn gdyż jest nauczycielem z 30-letnim stażem. Obecna sytuacja i problemy przedsiębiorców oraz ekologia to również kluczowe sprawy w tych czasach i im także poświęci swoją uwagę.

W kampanii wyborczej kandydatki z list Koalicji słowem kluczem jest godność. – Chciałabym, żeby to słowo powróciło na rożnych poziomach do naszego życia. Na poziomie przede wszystkim tych ludzi, którzy byli pogardzani, od nauczycieli począwszy bo prestiż tego zawodu został naprawdę nadwyrężony, zniszczony, poprzez lekarzy, sędziów, prokuratorów. Słowo Godność – to będzie słowo klucz dla mojej kampanii – podsumowała konferencję Renata Butryn.