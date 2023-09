W sobotę 2 września w Stalowej Woli odbyła się czwarta edycja akcji społecznej pn. „Maszerujemy z kijkami”. Jej pomysłodawcą jest rady Rady Miejskiej w Stalowej Woli Dariusz Przytuła, który od 2019 roku z diety radnego finansuje kijki do nordic walking dla grupy mieszkańców, a także kupuje książki i inne materiały.

– Impreza jest społeczna, obiecałem gdy kandydowałem na radnego, że swoją dietę będę przeznaczał na akcje społeczne, m.in. takie jak ta – „Maszerujemy z kijkami”. Chyba jestem jedynym radnym w Polsce, który taką akcję robi z diety radnego, jestem z tego powodu bardzo dumny. Mogę się w ten sposób odwdzięczyć mieszkańcom, że wybrali mnie na radnego – mówił radny Dariusz Przytuła.

Przez cztery edycje akcji „Maszerujemy z kijkami” radny rozdał około 250 zestawów kijków do nordic walkingu. Współorganizatorem imprezy była Fabryka Zdrowia. Honorowym patronatem wydarzenie objęła poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska.

Nordic Walking to w ostatnich latach bardzo popularny rodzaj aktywności fizycznej, łączący marsz z techniką odpychania się od podłoża za pomocą specjalnie zaprojektowanych kijków, których umiejętne używanie angażuje górną połowę naszego tułowia podczas energicznego spaceru. Jest uprawiany na świeżym powietrzu, w kontakcie z naturą, przez cały rok i w dowolnym terenie, co czyni go idealnym treningiem prozdrowotnym dla każdego, bez konieczności poszukiwania centrów fitness i siłowni.