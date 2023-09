Muzeum – Zamek Tarnowskich przy ul. ul. Sandomierskiej 27, zaprasza na wystawę prac malarstwa Michała Suffczyńskiego zatytułowaną „Akwarela”.

Michał Suffczyński jest uważany za jednego z najwybitniejszych akwarelistów polskich. Jego prace zamawiają czasopisma, agencje reklamowe i firmy architektoniczne, trafiają również do polskich i zagranicznych galeri. Ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej i University of Detroit Mercy, był stypendystą Fundacji Residenza Universitaria Internazionale (Rzym 1990) i Rządu Republiki Włoch (Perugia 1991, Siena 1997). Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. Przebywał także w Faculty of Architecture uniwersytetu w Detroit, gdzie studiował, a następnie wykładał komunikację wizualną. Obecnie jest adiunktem w Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Przepiękne akwarele można oglądać do 22 września br.