Powiat Niżański, realizując wnioski dyrektorów szkół, złożył za pośrednictwem Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie wniosek do wojewody podkarpackiego o udzielenie dotacji celowej na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

W 2023 roku wsparcie finansowe, w wysokości po 14 000 zł, na realizację tego Rządowego programu otrzymały szkoły z naszego regionu takie jak: Liceum Ogólnokształcące ZS w Rudniku nad Sanem, Technikum im. Stanisława Beresia w RCEZ w Nisku, Liceum Ogólnokształcące w ZS w Jeżowem, Technikum w ZS w Rudniku nad Sanem.

Powiat Niżański, jako organ prowadzący, zapewnił finansowy wkład własny w wysokości po 3 500 zł dla każdej z wyżej wymienionych szkół.

Łączna kwota wsparcia dla szkół z terenu powiatu z dotacji celowej w ramach rządowego Programu „Aktywna tablica” to 56 000 zł, ponadto powiat niżański przekazał na to zadanie środki własne w wysokości 14 000 zł. Łącznie stanowi to kwotę 70 000 zł na niezbędne zakupy do szkół.

– Po raz kolejny dzięki wspólnemu działaniu dyrektorów naszych szkół i powiatu niżańskiego, szkoły zakupią sprzęt i pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 70 000 zł. Zaplanowane zakupy niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz w celu stosowania TIK na zajęciach. Warto wspomnieć, że w latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z Programu tylko raz – powiedział starosta niżański Robert Bednarz.